Pabeigti remontdarbi gandrīz piektdaļā valsts vietējo autoceļu posmu. Šosezon kopumā paredzēts sakārtot 97 vietējo autoceļu posmus, un tie ir apjomīgākie šo ceļu remontdarbi pēdējo 25 laikā, portāls "Delfi" uzzināja "Latvijas Valsts ceļos" (LVC).

Vietējo autoceļu remontiem no valsts budžeta iedalīti vairāk nekā 30 miljoni eiro. Šobrīd remonts pabeigts 17 posmos. No tiem deviņos veikta dubultā virsmas apstrāde, proti, grants seguma vietā ceļus tagad klāj melns segums, kas neput. Savukārt astoņos posmos atjaunots asfalta segums. Augustā paredzēts sākt darbu tajos vietējo autoceļu posmos, kur plānota grants seguma atjaunošana.

Šogad vietējo autoceļu sakārtošanas programmā kopumā plānots uzlabot vairāk nekā 400 kilometrus ceļu, pārsvarā ar grants segumu.

Karsto laikapstākļu dēļ dubultās virsmas ieklāšana ir apgrūtināta, jo tehnoloģiski to nevar ieklāt pie pārāk augstas gaisa temperatūras, tāpēc pēdējo nedēļu laikā šie darbi notiek agrās rīta stundās vai vakaros, kad gaisa temperatūra krīt.

Dubultā virsmas apstrāde veikta uz pievedceļa Ratniekiem no tā sākuma līdz 3,47. kilometram, ceļa Mērdzene–Goliševa posmā no 11,10. līdz 12,59. kilometram, ceļa Dagda–Asūne–Vorzova posmā no 1,14. līdz 9,61. kilometram, ceļa Naujenes skola–Maļinova posmā no 2,38. līdz 3,2. kilometram, ceļa Taurupe–Vecbebri posmā no 23,8. līdz 24,1. kilometram, ceļa Ogre–Jugla posmā 15,72. līdz 16,78. kilometram, ceļa Ogre–Viskāļi–Koknese posmā no 36,97. līdz 39,78. kilometram, ceļa Dzirnieki–Pilsrundāle posmā no 15. līdz 16. kilometram, ceļa Iecava–Rožkalni–Irbītes posmā no 0,55. līdz 1,81. kilometram.

Savukārt asfalta segums atjaunots ceļa Ķekava–Plakanciems posmā no tā sākuma līdz 1,12. kilometram, ceļa Blukas–Emburga posmā no 15,81. līdz 17,35. kilometram, ceļa Ķeņģi–Variņi–Rudbārži posmā no tā sākuma līdz 5,69. kilometram, ceļa Līksna–Kalupe–Vecvārkava–Rožupe posmā no 24,3. līdz 27,80. kilometram, ceļa Vecpils–Biķernieki–Bramanišķi posmā no 0,83. līdz 1,5. kilometram, ceļa Daudzeva–Viesīte–Apserde posmā no 49,06. līdz 49,66. kilometram, pievedceļa Pļaviņu dolomīta šķembu ražotnei posmā no tā sākuma līdz 1. kilometram, kā arī ceļa Kalnciems–Kaiģi posmā no 5,1. līdz 6,88. kilometram.