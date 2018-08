No 7. līdz 12. augustam Kuldīgas novada Pelčos norisinājās sestā starptautiskā mediju nometne "Young Media Sharks", kurā jaunieši izstrādāja mediju satura idejas, kas palīdzētu dažādu problēmu risināšanā, portālu "Delfi" informēja nometnes pārstāvji.

Rīkotāji stāsta, ka tika ģenerētas jaunu raidījumu idejas par dažādiem sociāli svarīgiem jautājumiem, piemēram, cīņa ar atkarību, iedvesmojošu jauniešu veiksmes stāsti, raidījumi par radošuma attīstīšanu, par jauniešu izglītošanu politikas nozarē, kā arī dažādas iedvesmojošas un inovatīvas aplikāciju idejas tūrisma, izglītības un izklaides jomās. Vairākas idejas žūrijas pārstāvji atzina par izcilām, inovatīvām un dzīvotspējīgām.

"Manā skatījumā "Young Media Sharks" nometne ir izcila – tā palīdz jauniešiem atklāt talantus, kā arī uzlabot jau esošos! Satiku tiešām gudrus un apdāvinātus jauniešus. Uzskatu, ka man paveicās, ka varēju kļūt par viņu mentoru," stāsta nometnes mentors, Somijas TV "YLE" jauniešu portāla Kioski redaktors Antti Hirvonens.

""Young Media Sharks" nometne aizrāva ar pamatīgu pozitīvās enerģijas lādiņu gan no dalībnieku, gan organizatoru un lektoru puses. Viena no dzīves mācībām, ko noteikti paņemšu sev līdzi, nākotnei ir – ikvienu projektu svarīgi pārdomāt atkal un atkal, definējot un precizējot gan problēmu, ko tā risina, gan mērķauditoriju un nepieciešamos resursus, darbības un platformas. Galu galā mediju vide ir dzīvesveids, kurā katrs var atrast savu nišu, kaisli un izaugsmes ceļu," par gūto pieredzi stāsta nometnes dalībniece Ausma no Rīgas.

Nedēļas garumā attīstīt savas prasmes jauniešiem palīdzēja radio ētera personība Toms Grēviņš, karikatūrists Gatis Šļūka, mūzikas producents DJ Rudd, videooperators Dāvis Doršs, leģendārais žurnālists Dainis Īvāns, radio personība Justīne Savitska, Re:Baltica žurnāliste Lote Lārmane, režisore Madara Dišlere, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA pasniedzējs Aigars Ceplītis, ASV reklāmas aģentūras Backyard Productions izpildproducents Kris Mathurs, izaugsmes koučs Niks Matusevičs, reklāmas speciālists Raimonds Platacis, filmas Kriminālās ekselences fonds komandas pārstāvji un daudzi citi.

"Young Media Sharks" 2018. gada organizatori ir Avantis radošā direktore Ilona Bičevska un Pieci.lv izveidotājs Kārlis Dagilis, nometnes galvenais finansētājs – Vācijas Federālā ārlietu ministrija. Atbalsta Kuldīgas pilsēta, JC Decaux, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas katedra, mediju portāls Pilseta24.lv, žurnāls IR, un Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija.