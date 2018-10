Ugunsgrēks, kas ceturtdienas rītā izcēlās pārbūvējamā Latvijas Okupācijas muzeja ēkā, lokalizēts, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Izsaukums uz ugunsgrēku Latvijas Okupācijas muzeja ēkā, kuram patlaban tiek būvēta piebūve, VUGD saņemts pulksten 9.47. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas starpsienas siltinājumā sākusies gruzdēšana.

Ugunsnelaime lokalizēta pulksten 12.03, ēka degusi kopumā 10 kvadrātmetru platībā.

Ugunsgrēka laikā aģentūra LETA novēroja uz Latvijas Okupācijas muzeja ēkas jumta strādājam četrus ugunsdzēsējus, bet pie nama bija redzamas kopumā četras ugunsdzēsēju mašīnas un viena mediķu brigāde. No ārpuses dūmi vai uguns nebija redzami.

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pārstāve Inta Plūmiņa sacīja, ka ēkā pamanīts sadūmojums, kas nācis no siltinājuma materiāla, taču degšana ar atklātu liesmu nenotika.

Būvuzņēmums "Skonto būve" paziņojumā medijiem notikušo nodēvējis par "sadūmojumu", norādot, ka Okupācijas muzeja rekonstrukcijas darbu ietvaros tiek veikti arī ugunsbīstami darbi, un, konstatējot pastiprinātu sadūmojumu darbu veikšanas vietā, "Skonto būve" vadība ceturtdienas rītā izlēmusi piesaistīt VUGD speciālistus. Atklāta liesma notikuma vietā netika konstatēta. Šobrīd sadūmojums ir novērsts, vēstīja uzņēmumā.

"Metāla griešanas darbu laikā izveidojās pastiprināts sadūmojums. Lai mazinātu aizdegšanās riskus, nolēmām piesaistīt VUDG speciālistus, kuriem ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums. Situācija tika kontrolēta. Ugunsdzēsējus piesaistījām preventīvi. Šobrīd sadūmojums ir novērsts," vēl pirms VUGD bija pabeidzis darbu notikuma vietā, paziņojumā medijiem norādīja "Skonto būve" valdes loceklis Juris Pētersons.

Savukārt VUGD portālam "Delfi" sacīja, ka ugunsgrēka vietā ticis demontēts un dzēsts ēkas siltinājums, kā arī ar termokametru pārbaudīta ēka, lai pārliecinātos par to, ka citviet nav gruzdēšanas.

Kā ziņots, Latvijas Okupācijas muzejam patlaban tiek celta piebūve. 13. septembrī muzeja "Nākotnes nama" pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Projektu realizē SIA "Skonto būve".

Būvobjekta teritorijā jau septembrī bija savesta daļa no rievsienām, kuras bija plānots iegremdēt gar Grēcinieku ielu. Tāpat Okupācijas muzeja nama sienai, kas redzama no Grēcinieku ielas puses, jau septembrī bija noņemts apšuvums, sagatavojot to apvienošanai ar "Nākotnes namu".

Ugunsgrēks muzeja ēkā izcēlās arī 2016. gada 15. aprīlī. Toreiz aizdegās jumts, un ugunsgrēks nepilnas stundas laikā tika nodzēsts. Ugunsdzēsēji toreiz pieļāva, ka nelaime izcēlusies elektroinstalācijas bojājumu dēļ. Tobrīd ēkā netika veikti nekādi būvniecības darbi, tajā nebija arī nekādu būtisku materiālo vērtību.