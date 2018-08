Piektdien, 24. augustā, uzņēmējs Argods Lūsiņš pārvietojis dziļāk iekšzemē tā dēvēto "māju-kuģi", kas Ulmales stāvkrastā atrodas jau vairākus gadus. Tiesa gan, tas, vai objekts pārvietots precīzi aiz krasta aizsargjoslas, oficiāli vēl nav zināms, portālam "Delfi" apstiprināja Valsts vides dienesta (VVD) pārstāve Maruta Bukleviča.

Viņa skaidroja, ka uzņēmējs iepriekš solījis dienestu pabrīdināt dažas dienas iepriekš pirms plānotās procedūras, taču to nav darījis. Dienesta pārstāve piebilst, ka pabrīdināt dienestu nav bijis Lūsiņa obligāts pienākums, bet "viņa iepriekš izteiktā labā griba". Tāpat Buklēviča norāda, ka, apsekojot teritoriju, secināms, ka pārvietošana notikusi videi draudzīgi.

"Neraugoties uz uzņēmēja iepriekšējo apņemšanos informēt, viņš nebija pārvaldei tajā brīdī to pasacījis. Kolīdz ziņa nonāca līdz Liepājas reģionālajai vides pārvaldei, tad tika veikta pārbaude. Tas labais vēstījums ir tas, ka pārvietošana notikusi videi draudzīgi, kaitējums nav nodarīts," sacīja dienesta pārstāve.

Viņa apstiprināja, ka vēl jāsagaida uzņēmēja iesniegtie dokumenti ar mērījumiem, kas pierāda, ka objekts pārvietots precīzi aiz krasta aizsargjoslas.

Objekta pārvietošana gan nemaina to, ka vairāki jautājumi aizvien nav atbildēti. Tostarp Valsts zemes dienests pēdējās nedēļas laikā nav viesis skaidrību uz portāla "Delfi" uzdoto jautājumu par to, uz kādas zemes īsti īpašums atradās. VZD līdz šim sniegtās atbildes radījušas pretrunīgus vēstījumus par to, vai būve atradusies uz valsts, vai arī privātas zemes.

Pāvilostas pašvaldība šī gada februārī noslēdza līgumu ar SIA "Latvijasmernieks.lv", bet mērniecības darbi, lai gan tika uzsākti, netika pabeigti sakarā ar kādu pretrunīgi interpretētu uzmērīšanas metodiku. Arī uzņēmums, pamatojot atbildi ar konfidencialitātes noteikumiem, plašāku skaidrojumu atsakās sniegt. Tāpat pašvaldība šo situāciju portālam "Delfi" nav spējusi izskaidrot.

Atbildot uz jautājumu, kas tieši šobrīd ir atbildīgs par "māja-kuģa" skandālu, Ministru prezidenta preses sekretārs Andrejs Vaivars portālam "Delfi" precizēja – ņemot vērā, ka attiecībā pret būvi ir bijusi patvaļīga būvniecība, tad pret to tā arī jāizturas, un nav nepieciešami kādi jauni likuma grozījumi. Vaivars uzsvēra, ka galvenā iesaistītā institūcija, kurai vajadzētu "mājas-kuģa" gadījumu uzraudzīt, ir Pāvilostas pašvaldība.

Pāvilsotas mērs Uldis Kristapsons vairākkārt atteicies ierasties uz interviju raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu".

Jau ziņots, ka no sākotnējās ieceres "māju-kuģi" aizvest pa jūru īpašniekam nācās atteikties, jo Latvijas Jūras administrācija (LJA) neizsniedza apliecinājumu par šī objekta peldamību.

Vēstīts, ka netālu no Pāvilostas miljonāra Lūsiņa uzņēmums jūras malā uzslēja "māju-kuģi". Lai arī ēku celtniecība šajā vietā nav atļauta, māju atgādinošā konstrukcija tur ir tapusi, jo nodēvēta par būvniecības stadijā esošu pontonu. Īpašnieks solījis konstrukciju nolaist ūdenī, tomēr vairāku gadu garumā tas tā arī netika izdarīts.

Ulmales stāvkrastā uzslietās būves īpašnieks Lūsiņš objekta pārvietošanas termiņu šogad pagarinājia līdz 30. septembrim. Tā bija jau ceturtā reize, kad uzņēmējs mainīja "mājas-kuģa" pārvietošanas gala termiņu. Sākotnēji viņš būvi solīja pārvietot līdz maija beigām, pēcāk līdz 1. jūlijam, tālāk šo laiku pagarināja līdz 9. augustam, bet tagad kā jaunais termiņš noteikts 30. septembris.