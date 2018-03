Latvija ir Starptautiskās Frankofonijas organizācijas (SFO) dalībvalsts ar novērotāja statusu, un viena no saistībām, ko apņēmusies Latvijas, ir franču valodas apguve.

Latvija jau iepriekš ir sadarbojusies ar SFO programmā "Franču valoda starptautiskajās attiecībās", kuras ietvaros valsts pārvaldē nodarbinātie, kuri strādā ar Eiropas Savienības un daudzpusējiem jautājumiem, apgūst franču valodas lietojumu specializētās jomās. Piemēram, 2017.gadā franču valodu dažādos apmācību veidos un līmeņos apguva aptuveni 260 Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātie.

Gatavojoties nākamajam - 2019-2022.gada - plānošanas periodam, SFO aicinājusi dalībvalstis izteikt ieinteresētību piedalīties programmā "Franču valodas lietojums un popularizēšana" un Latvija ir gatava turpināt darbību programmā.

Latvijas līdzfinansējums franču valodas apmācības programmas nodrošināšanā valsts pārvaldes iestādēm pēdējo gadu laikā atkarībā no apmācāmo personu skaita un mācību kursu intensitātes svārstās robežās no 17 000 eiro līdz 34 000 eiro gadā un veido vidēji 50% no kopējā mācību programmas gada budžeta. Arī laikposmā no 2019.gada līdz 2022.gadam viens no programmas īstenošanas pamatnosacījumiem ir valsts budžeta līdzfinansējums programmas aktivitātēm vismaz 50% apmērā.

Valsts kancelejā norādīja, ka franču valodas apmācību norisei sadarbības memoranda ietvaros 2019.-2022.gadā ir nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums indikatīvi 341 542 eiro apmērā.

Starptautiskā Frankofonijas organizācija ir viena no lielākajām valodu valstu grupām pasaulē, kas apvieno valstis un federālo teritoriju valdības, kurās ikdienā lieto franču valodu vai kuras vēlas stiprināt tās klātbūtni sabiedrībā un ir apņēmušās savstarpēji sadarboties demokrātijas un universālo vērtību nostiprināšanai pasaulē. Patlaban SFO ir 84 valstis - 54 pilntiesīgas dalībvalstis un valdības, četras asociētās valstis, kā arī 26 valstis ar novērotāja statusu.