Pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, par 9,4% pieaudzis gada laikā ārstēto pacientu ar alkohola atkarību skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) statistika.

Pērn tika ārstēti 6006 šādi pacienti, bet 2016. gadā - 5492 pacienti. Visvairāk no alkohola atkarības ārstēti iedzīvotāji Rīgā, kur pērn ārstējies 1541 no alkohola atkarīgs cilvēks, un Latgalē, kur šādu palīdzību saņēmuši 1268 cilvēki. Rīgā gan ārstēto pacientu skaits nedaudz samazinājies, bet Latgalē - palielinājies. Vismazāk jeb ap 600 pacientiem gada laikā ārstēti Vidzemē un Zemgalē.

Vienlaikus pērn par 10,2% samazinājies ar alkohola psihozi slimojošo pacientu skaits, kā arī par 5,2% samazinājies to pacientu skats, kuriem tiek ārstēti citi un neprecizēti psihiski un uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ. Nedaudz samazinājies arī to pacientu skaits, kuri ārstējas no alkohola akūtas intoksikācijas jeb kaitējoši pārmērīgas alkohola lietošanas.

Pērn par 8,1% pieaudzis arī pirmreizēji reģistrēto ārstēto pacientu, kuri ārstējas no alkohola atkarības, skaits, proti, pērn pirmreizēji reģistrēti 1634 pacienti, kuri ārstējas no alkohola atkarības. Pirmreizēji reģistrēti arī 292 pacienti, kuri ārstējas no alkohola psihozes, un 771 pacients, kurš cīnās ar alkohola kaitējoši pārmērīgu lietošanu.

SPKC statistikas dati liecina, ka pērn par 2% pieaudzis arī gada laikā ārstēto pacientu ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarību skaits. Pērn tika ārstēti 1577 šādi pacienti, savukārt ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu intoksikāciju jeb kaitējoši pārmērīgu lietošanu ārstējušies 479 cilvēki, kas ir par 3% mazāk nekā 2016.gadā.

Visvairāk pacientu ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarību gada laikā ārstēti Rīgas reģionā, proti, vairāk nekā puse jeb 59,9%, tāpat liels daudzums jeb 20,5% no visiem šiem pacientiem reģistrēti Pierīgā. Vismazāk jeb tikai 1,1% no pacientiem reģistrēti Vidzemē.

Pirmreizēji pērn reģistrēti 193 pacienti ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarību, kas ir par 19,2% mazāk nekā 2016.gadā.

Pērn kopumā no dažādām psihoaktīvo vielu atkarībām kopumā ārstējušies 3236 Latvijas iedzīvotāji, tostarp 972 no Rīgas, 613 - Latgales, 507 - Pierīgas, 384 - Zemgales, 267 - Vidzemes, bet vēl 51 gadījumā attiecīgā cilvēka reģions nav zināms.

Jau ziņots, ka 2016.gadā par 4,2% pieaudzis gada laikā ārstēto pacientu ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarību skaits, bet par 4,5% pieaudzis gada laikā ārstēto pacientu ar alkohola atkarību skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) statistika.

2016.gadā ar alkohola atkarību tika ārstēti 5492 pacienti, savukārt ar alkohola psihozi ārstējušies 804 cilvēki, kas ir par 12,7% mazāk nekā 2015.gadā. Vienlaikus par 43,6% pieaudzis to 2016.gada laikā ārstēto pacientu skaits, kuriem konstatēti citi un neprecizēti psihiski, kā arī uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ.

Vienlaikus 2016. gadā tika ārstēti 1546 pacienti, savukārt ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu intoksikāciju jeb kaitējoši pārmērīgu lietošanu ārstējušies 494 cilvēki, kas ir par 30,7% vairāk nekā 2015.gadā.