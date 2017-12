'Gaso' aicina klientus gada pēdējā dienā nolasīt gāzes skaitītāja rādījumu

Foto: Pixabay.com

AS "Gaso", kas ir no AS "Latvijas Gāze" (LG) nodalīts dabasgāzes sadales sistēmas operators, tiem saistītajiem dabasgāzes lietotājiem jeb mājsaimniecībām, kuras nav reģistrētas LG Klientu portālā "e-pakalpojumi", nosūtījis rādījumu nolasījumu kartītes un aicina nolasīt dabasgāzes skaitītāja rādījumu uz 31. decembri, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā.