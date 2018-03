Lai gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) vēl no Rīgas domes (RD) nav saņēmusi atjaunināto pašvaldības nolikumu, kurā iestrādāti ierobežojumi deputātiem uzdot jautājumus, ministrs Kaspars Gerhards (NA) brīdina – ja pieņemtie grozījumi pārkāpj demokrātijas principus, ministrija tos atcels.

"Ikviens domes deputāts – gan no pozīcijas, gan no opozīcijas, pārstāv savu vēlētāju intereses. Ja iespēja uzdot jautājumus no pozīcijas puses tiek vienpusēji ierobežota, tad opozīcijas deputātam tiek liegta iespēja pilnvērtīgi piedalīties domes sēdēs un lēmumu pieņemšanā," paziņojumā medijiem pauž Gerhards. "Demokrātiskā valstī deputātam ir tiesības gan ziņotājam, gan iesniedzējam uzdot tik daudz jautājumu, kamēr deputāts ir guvis pārliecību, ka attiecīgais domes lēmums tiks pieņemts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sabiedrības interesēs."

Vēstīts, ka RD pēc 11 stundu debatēm naktī uz ceturtdienu pieņēma grozījumus pašvaldības nolikumā, kas paredz, ka turpmāk deputātiem sēdēs būs tiesības izskatāmā jautājuma ziņotājam uzdot ne vairāk kā trīs jautājumus. Tāpat deputāti viena jautājuma skatīšanas laikā varēs ņemt tikai vienu pārtraukumu, kā arī turpmāk ziņotājiem būs tiesības uz "galavārdu", kam atvēlēs trīs minūtes laika.

VARAM līdz šim nav saņēmusi RD grozīto nolikumu, taču sola to izvērtēt pēc būtības un sniegt savu atzinumu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ministrija norāda, ka deputātu jautājumu uzdošanas ilgumu un uzdoto jautājumu skaitu ierobežot nedrīkst, jo domes sēdē izskatāmo jautājumu apjoms un būtība var krasi atšķirties.

Ministrija arīdzan atgādina par likumu, kas garantē deputātiem balsstiesības visos jautājumos, kurus izskata domes sēdēs, kā arī to, ka domes sēdē deputātam ir tiesības piedalīties debatēs, uzdot jautājumus, sniegt uzziņas.

Minētos grozījumus trešdien kārtējā domes sēdē rosināja pozīcijas deputāti. Priekšlikumam krasi iebilda opozīcija, tāpēc pēc vairāku stundu debatēm domnieki nolēma sasaukt ārkārtas sēdi, kas veltīta šī viena jautājuma vētīšanai. Ārkārtas sēde sākās pulksten 18 un ilga līdz agrai rīta stundai, pozīcijas deputātiem priekšlikumu atbalstot.

Kā skaidroja viens no priekšlikuma iesniedzējiem Vjačeslavs Stepaņenko (GKR), šāds priekšlikums izstrādāts, lai "optimizētu domes darbu un izvairītos no domes sēžu novilcināšanas". Viņš atsaucās uz pašvaldības budžeta pieņemšanas sēdi, kura ilga trīs dienas "tikai tāpēc, ka opozīcija gribēja zināt cik Rīgā ir koku". Deputāts arī paskaidroja, ka šāda kārtība jau esot ieviesta Daugavpilī, un, ka VARAM pret to iebildusi neesot, jo domes nolikums ir saskaņots.

Opozīcijas pārstāvji uzskata, ka šie priekšlikumi ierobežo deputātu vārda brīvību un apdraud demokrātiju. Kritiku par šo ieceri neslēpa teju neviens no opozicionāriem.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka 2018. gada budžeta pieņemšanas sēde RD ilga trīs dienas, opozīcijas deputātiem uzdodot vairākus simtus jautājumu pilsētas "galvenajai grāmatvedei" Ilgai Tiknusei, kura ir Finanšu departamenta direktore.