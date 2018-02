Ģimenes budžets, sievietes hormoni un 'genderisms' – ko 'Delfi' uzzināja TM pirmslaulību kursos

2017. gada jūnijā ar Tieslietu ministrijas (TM) vēlību sākās pirmslaulību kursi pāriem, kas plāno precēties. Ministrija bija izplānojusi, ka pagājušā gadā šīs mācības apmeklēs 50 pāri, un valstij tas izmaksās 8000 eiro, taču rezultāts bija daudz vājāks – kursus apmeklēja tikai 16 pāri Rīgas reģionā, bet ārpus galvaspilsētas ideja neguva vispār nekādu atsaucību. Viens no kursu apmeklētājiem Rīgā bija arī portāla "Delfi" žurnālisti. Lai varētu apmeklēt kursus un noskaidrot, kas tieši cilvēkiem jāzina pirms "jā" teikšanas, mūsu pirmais solis bija vērsties dzimtsarakstu nodaļā ar iesniegumu par vēlmi noslēgt laulību.

Ceļš līdz kursiem

2017. gada 1. jūlijā nolemjam, ka laiks pieteikties pirmslaulību kursiem. Atvēruši TM mājaslapu, atrodam informāciju par kursu saturu, taču atbildes par pieteikšanās kārtību nerodam, tāpēc pēc nejaušības principa dodamies uz Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļu.

Tur aizpildām iesniegumu par laulības slēgšanu un samaksājam valsts nodevu – 49,01 eiro. Nodaļas darbiniece sarunā par kursiem neieminas. Piedāvājumu par šādu iespēju nesagaidām, tāpēc vaicājam paši – sakām, ka esam dzirdējuši par kursiem pirms laulības noslēgšanas un gribētu noskaidrot ko vairāk. Nodaļas darbiniece mazliet iesmejas un atbild, ka tādi kursi esot, bet neko daudz vairāk viņa pastāstīt nevarot. Kursi neesot populāri – mēs esam pirmais pāris, kas par tiem jautā. Arī par to norisi viņa neko vairāk nezina – esot atnestas anketas un noliktas kaut kur uz galda.

Paņemam darbinieces doto anketu un lapiņu ar adresi, kur vērsties ar jautājumiem par pirmslaulību kursiem. Mūsu ceļš ved uz biedrību "Svētās ģimenes māja", kas atrodas Vecrīgā. Biedrība esot uzvarējusi konkursā par kursu pilotprojekta rīkošanu un šādus kursus rīkojusi arī iepriekš.

Anketu atstājam biedrībā un sazvanām kursu organizatori Vinetu Preisu. Viņa skaidro, ka uz pirmajiem kursiem jūlijā jau gribētāji ir pieteikušies, bet mēs varam apmeklēt nākamos, kas sāksies augustā un notiks divu nedēļu garumā. Kopumā plānotas četras nodarbības – katra aptuveni četru stundu garumā.

Pirmā nodarbība

Pirmajā kursu nodarbībā līdz ar mums zālē atrodas vēl pieci pāri un sieviete, kura atbraukusi vienatnē. Pāri ir dažādi, bet pārsvarā tie ir cilvēki vecumā no 25 līdz 35 gadiem, strādājoši, un lielākoties tiek plānota pirmā laulība. Mūs sagaida ar vakariņām. Telpā skan romantiska mūzika, un uz galdiem novietoti ziedi.

Foto: DELFI

Pirmā lektore ir Vineta Preisa, kuras uzdevums ir pastāstīt par bērniem. Sieviete pārsvarā no savas pieredzes stāsta par bērnu audzināšanu un attīstību: bērna attīstība notiek darbībā, intelektuālā attīstība ne vienmēr iet roku rokā ar sociālo attīstību, bērnam vajag veltīt daudz uzmanības un nepieciešams vienoties ar savu laulāto par bērnu audzināšanas formu. Tie ir daži no tematiem, kam lekcijas laikā pievērsta uzmanība.

Sieviete uzsver, ka bērns nav jāmudina ātrāk sākt lasīt, jo šāda stimulēšana ilgtermiņā neko nedod intelektuālajai attīstībai, un vecākiem jāorientējas uz to, ko bērns var, nevis nevar. Vēl lektore uzsver, ka cilvēks kā potenciālais vecāks formējas jau savā ģimenē un sev līdzi paņem gan to, kas patīk un šķiet derīgs, gan to, kas nepatīk. Tāpēc jāņem vērā vecāku ģimenes pieredze un jādomā, kā šo pieredzi realizēt savā dzīvē.

Svarīgs pāra dzīvē esot arī izglītības aspekts – nevienāds izglītības līmenis varot radīt papildu grūtības un potenciālu konfliktiem. "Strīdos parādās inteliģences pakāpe, vai mēs mākam inteliģenti strīdēties," skaidro Preisa.

Uz kāda klātesošā jautājumu, vai ģimenes var un vai vajag iztikt bez strīdiem, viņa atbild ar piemēru no savas prakses ar kristīgām ģimenēm. "Man nācies saskarties ar vairākām kristīgām ģimenēm, kur bērni ir faktiski ļoti traumēti. Bērni šajās ģimenēs ir ar ļoti nopietnām uzvedības problēmām. Ģimenes individuālās sarunās atzīst, ka ir destruktīvas. Problēmas risina lūdzoties. Kristīgās ticības dzīve iedod savu izpratni. Esmu uzsvērusi, ka ir jāsaprot, ka bērnus audzina vecāki, bērnus neaudzina baznīca. Liela kļūda, ka vecāki stiepj bērnus uz misēm, uz dievkalpojumiem ar uzskatu, ka bērnam nebūs uzvedības problēmu. Kristīgie pasākumi ir kristīgi pasākumi, tie nav bērnu audzināšanas pasākumi. Laiku, ko vecāki var veltīt savam bērnam, nevar aizvietot ar dievkalpojumu," norāda lektore.

Katoļu baznīcas pārstāvis kursu dalībniekiem izdalīja ieteicamo literatūru, katram vienu itāļu publicista Masimo Introvinje grāmatiņu, kurā, kā izrādās, esot atmaskoti homoseksuālistu, feministu un genderistu īstie nolūki. Proti, tie saistīti ar ģimenes koncepta iznīcību.

Pie lekcijas beigām Preisa pievēršas jautājumam par lomām un atbildības sadalījuma ģimenē, kas būtiski ietekmē bērna personības veidošanos. Par piemēru viņa min Bībelē aprakstīto radīšanas stāstu. "Tur ir teikts, ka Dievs radīja cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Cilvēku, šajā gadījumā vīrieti, lika Ēdenes dārzā, un sievieti radīja, lai būtu tam cilvēkam par palīgu. Vai jums neliekas, ka tur ir visa būtība iekšā? Kopt un sargāt nozīmē vairot visu, labumu, strādāt, pelnīt naudu, nodrošināt. Un sargāšanas funkcija. Un vīriešiem tas vienmēr ir bijis – sargāt gan ģimeni, gan valsti, plašākā mērogā skatoties."

Starp stāstījumiem kursu dalībnieki tiek iekļauti arī pāris praktiskie uzdevumi, lai "atšķaidītu teoriju".

Pirmās nodarbības starplaikā viens pāris aiziet prom. Vēlāk nodarbībās spriežam, ka, acīmredzot, viņi nolēmuši kursus neapmeklēt, jo tie neatbilda gaidītajam. Kāda cita sieviete, dzirdot diskusiju par abortu, ieminas, ka domājusi, ka šie esot kristīgi orientēti kursi, tāpēc viņai šāda diskusija šķietot dīvaina.

Kursu turpinājumā – cita tēma. Par laulības tiesiskajiem jautājumiem pastāstīt ieradies Jānis Geduševs, kurš pēc izglītības ir jurists, savulaik vadījis Rīgas pašvaldības policiju, bet tagad pašvaldības uzņēmumā "Rīgas satiksme" atbild par drošības jautājumiem.

Atšķirībā no pirmās nodarbības, kas ilga aptuveni 3,5 stundas, otrā prasa vien divas. Lekcijas pirmā daļa ir par tiesiskajiem aspektiem, bet tad seko jautājumu daļa, kur kursu dalībnieki varē taujāt pilnīgi visu – par likumiem, kas regulē laulības dzīvi un sadzīvi, kā arī, piemēram, par "Rīgas satiksmes" kontrolieriem.

Finanšu aspekti sastopas ar bērnu dzemdēšanu

Trešajā nodarbībā paredzēts pārrunāt kopdzīves, kā arī finansiālos aspektus, kas ietekmē pāra attiecības. Runā ekonomists Dainis Stikuts, kurš strādājis gan Latvijas Bankā, gan privātajā sektorā – "Swedbank" –, bet lekcijas pasniegšanas laikā strādā Finanšu ministrijā.

Ekonomists uzsver, ka pirms kopdzīves sākšanas jāsaprot, kāda būs pāra attieksme pret naudu. Tieši finanses esot viens no iemesliem, kāpēc abu laulāto starpā rodas nesaskaņas. Viņš atgādina, ka visi ienākumi, kas gūti kopdzīves laikā, ir kopīpašums. Tas, kā sadalīt šo naudu starp kontiem, ir uzticības un tehnisks jautājums. Stikuts stāsta gan par ienākumiem, gan uzkrājumiem, gan pensiju fondiem, sniedzot noderīgas zināšanas ģimenes budžeta plānošanā un rosinot topošos laulātos domāt arī par nākotni un veidot uzkrājumus.

Eksperts saka: būtu ideāli, ja abiem konti ir vienā bankā, bet vēl labāk – ja abiem ir pieeja otra konta informācijai. Vienlaikus viņš atgādina, ka šāda atļauja uzliek lielu atbildību un nepieciešama savstarpēja komunikācija. "Atklātībai ir jābūt maksimālai, ja runā par naudu, lai nebūtu pārsteigumu," uzsver ekonomists.

Sievietes menstruālais cikls kā gadalaiki

Pēc finanšu jautājumu izdiskutēšanas lektora pienākumus pārņēma Stikuta sieva Baiba Stikute. Viņa ir sertificēta vecmāte un stāsta par dzemdniecību, sievietes ciklu un bērniem. "Neliela atkāpe, cik ļoti esam atšķirīgi viens no otra. Nav jau tā, ka vīrietim testosterons visu laiku ir vienā līmenī, tomēr vīrietis savā būtībā ir daudz vairāk stabils," saka Stikute un demonstrē uz ekrāna, kā sievietei mainās hormoni viena cikla laikā. "Izskatās kā amerikāņu kalniņi. Uz augšu un uz leju, uz augšu un uz leju. Nekad nav garlaicīgi, varbūt esat to pamanījuši," stāsta vecmāte.

Vispār par bērnu teikt "atļauties" ir muļķīgi. Bērnu var tikai pieņemt. Katram bērnam līdzi nāk īpaša svētība. Piemēram, tīri praktiski, algas pielikums, vai labāks darba piedāvājums.

Vecmāte stāsta, ka vīrietis ģimenē ir "laivas kapteinis". Runājot par lomu sadalījumu, Stikutu pāris ķeras klāt vīrieti un sievieti apzīmējošai simbolikai, vedinot dalībniekus norādīt, ka vīrieša apzīmējuma simbolika ir vairogs un bulta, bet sievietes – sirds. Dainis Stikuts, atsaucoties uz kādu mūziķa Braiena Adamsa dziesmu, iestarpina, ka vīrietis zina, ka ļoti mīl savu sievu, kad, skatoties sievietei acīs, redz tajās savu nedzimušo bērnu.

Abi piekrīt, ka šāds dalījums ir "drusku stereotipisks", bet viņu pieredze liecinot, ka ir svarīgi saprast savu lomu ģimenē. Pēc tam Stikute pievēršas sieviešu menstruālajam ciklam, kuru hormonu pārmaiņu dēļ salīdzina ar gadalaikiem.

Piedāvājumā ir arī īsfilma par bērna veidošanos mātes vēderā, pēc kuras Stikute stāsta, ka bērna gaidīšana un ieņemšana ir "liels brīnums", jo spermatozoīdi zina, uz kurieni viņiem plūst. Vecmāte skaidro, ka būtībā jau no pirmā abu personu šūnu savienošanās brīža, no pirmās dienas sāk pukstēt mazuļa sirds, bet sieviete tikai tik tikko nojauš, ka ir ieņemts bērns. Savukārt pēc 40 grūtniecības iestāšanās dienas ir iespējams uztvert bērna signālus, bet 10 nedēļās pēc ieņemšanas ir izveidojušās visas orgānu sistēmas. "Māmiņa ir tā, kas gaida mazuli, bet topošā māmiņa ir jebkura sieviete, kas vēl bērnu negaida," kursu klausītājiem skaidro Stikute.

Noslēgumā sieviete aicina ļauties bērniem, jo viņas pieredze rāda, ka līdz ar katru bērnu, un viņai ar vīru kopā ir piecas atvases, nākot īpaša svētība. "Tas tā vienkārši ir. Ja es ar prātu rēķinu, tad es domāju, kur tad mēs varam atļauties. Vispār par bērnu teikt "atļauties" ir muļķīgi. Bērnu var tikai pieņemt. Katram bērnam līdzi nāk īpaša svētība. Piemēram, tīri praktiski, algas pielikums, vai labāks darba piedāvājums. Es nesaku, ka tas ir biznesa plāns, bet es gribu teikt, ka ir vērts teikt – jā," nosaka sieviete.

Ingas Bites un bīskapa ceļa vārdi

Noslēdzošo lekciju vada psiholoģe Ina Grasmane. Šīs nodarbības spilgtākie brīži gan nesaistās ar pašu Grasmani un viņas iztirzāto tēmu par "mīlestības pedagoģiju", bet gan bīskapu Andri Kravali, kurš noslēgumā bija nolēmis "Svētās ģimenes mājas" vārdā jaunajiem pāriem dot ceļa vārdus.

Garīdznieks kursu dalībniekiem atgādināja, ka ar šiem "tikai vien teorētiskajiem" kursiem nepietiks, lai laulātos baznīcā, tāpēc viņš aicināja uz papildu nodarbību, ko organizētu "Svētā ģimenes māja".

Katoļu baznīcas pārstāvis kursu dalībniekiem izdalīja ieteicamo literatūru, katram vienu itāļu publicista Masimo Introvinje grāmatiņu, kurā, kā izrādās, esot atmaskoti homoseksuālistu, feministu un genderistu īstie nolūki. Proti, tie saistīti ar ģimenes koncepta iznīcību. Grāmatas autors itālis nodēvēts par sociologu, cita starpā pazīstams arī kā vampīru pētniecības entuziastu organizācijas "Transylvanian Society of Dracula" nu jau likvidētās Itālijas filiāles direktors, savukārt ievadvārdus grāmatai rakstījusi pašlaik bērna kopšanas atvaļinājumā esošā Saeimā ievēlētā Inga Bite (LRA).

Foto: DELFI

"Grāmatā vēsturiski un hronoloģiski izskaidrotas un aprakstītas tādas mūsdienu ideoloģijas kā feminisms, dzimuma jeb "gender" ideoloģija un homoseksuālisma propaganda. Autors soli pa solim atklāj šo ideoloģiju kultivētus melus, puspatiesības, ar kurām sabiedrības vairākums tiek maldināts un pakļauts minēto ideoloģiju uzspiestajam skatījumam un pseidovērtībām," Kravaļa izdalītajā grāmatā raksta Bite.

Kursu turpmākais liktenis – neizlemts

Apmācības programmas pilotprojekta īstenošanai 2017. gadā no valsts budžeta līdzekļiem tika piešķirti 8000 eiro. Abu grupu apmācībām izlietoti 2240 eiro, savukārt atlikusī summa 5760 eiro, kā portālam "Delfi" skaidroja TM pārstāvji, ieskaitīta atpakaļ valsts budžetā.

Valsts budžeta līdzekļi apmācības programmas realizācijai 2018. gadā nav paredzēti. Tomēr TM, ņemot vērā to, kāds būs sabiedrības pieprasījums un ieinteresētība, arī 2018. gadā plāno piedāvāt apmācības atbilstoši savām finansiālajām iespējām.

Portāla "Delfi" žurnālisti secina, ka katram pašam jāizlemj, vai pirms laulības slēgšanas vērts apmeklēt apmācības. Vērtīgi finanšu pratības padomi mijas ar bērnu audzināšanas un ģimenes lomu sadalījuma jautājumiem, par kuriem, kā minimums, vēl būtu nepieciešama izvērsta diskusija.