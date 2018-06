Izsaukumus no ceturtdienas pulksten 18 līdz piektdienas pulksten 4 VUGD saņēma galvenokārt Rīgā un Pierīgā.

Vairumā gadījumu VUGD darbiniekiem no nogāztiem kokiem un sakritušiem zariem bija jāatbrīvo ceļu braucamās daļas, kā arī tie jānoceļ no ēkām un automašīnām.

Rīgā glābēji no kāda nama sienas arīdzan noņēma vēja saplēstu reklāmas plakātu.

Vēstīts, ka ceturtdien vējš Latvijā sasniedza 20 līdz 22 metrus sekundē lielu ātrumu. Vēja postījumus attēlos iemūžinājuši arī portāla "Delfi" lasītāji.

VUGD darbinieki ceturtdien steidza dzēst arī ugunsgrēkus. Pulksten 20.12 saņemts izsaukums uz Kuldīgas novada Gudenieku pagasta, kur ugunsgrēks 450 kvadrātmetru platībā postīja fermu.

Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka neapsaimniekotajai ēkai iebrucis jumts. Liesmas VUGD darbinieki likvidēja pulksten 1.27.

Glābēju palīdzība ceturtdien bija nepieciešama arī nelaimē nonākušiem dzīvniekiem – Jūrmalā no elektrosadales skapja nocelts kaķis, Ķekavas novadā no akas izcelts zirgs, bet Daugavpilī no celtniecības tīkla atsvabināts putns.

Laika posmā no 21. jūnija pulksten 6.30 līdz 22. jūnija pulksten 6.30 VUGD saņēma 117 izsaukumus – 46 uz ugunsgrēku dzēšanu un 55 uz glābšanas darbiem, bet 16 no izsaukumiem bija maldinājumi.