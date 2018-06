Filmā biju redzējis ko tamlīdzīgu – par to, kā radās plāns no ceturtā stāva krītošas sievietes glābšanai pa trešā stāva logu, intervijā "Delfi" atzīst Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) ugunsdzēsējs Tomass Jaunzems. Šo glābšanas operāciju atzinīgi vērtē dienesta vadība un Iekšlietu ministrija, un šajā nedēļā Jaunzems un viņa kolēģis Boriss Rutkovskis tiks apbalvoti.

Glābšanas operācija gan bija daudz plašāka, taču spraigajā situācijā uzvarēja labs plāns, ātra reakcija un spēks.

Plāns bija glābt no jumta

Izsaukumu uz daudzstāvu namu glābēji saņēma maija nogalē, brīvdienā. Dienestam ziņoja par aizdomām, ka pa ceturtā stāva logu grasās lēkt sieviete. Turp devās glābēji no dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 8.daļas, kuru vidū bija arī Jaunzems (fotogrāfijā - no labās līdzās Rutkovskim)), un kolēģi no 3. daļas, kuri ir īpaši apmācīti darbam ar alpīnisma aprīkojumu.

Jaunzems ieskicē, kāds bija pirmais glābšanas plāns: "Tas, ko viņi grasījās darīt: piestiprinoties virvē, no ēkas augšējā stāva lēcienā glābējs, atsperoties no sienas, ar loku ielec apakšējā stāva logā, iegrūžot iekšā cilvēku, kas grasās lēkt."

Tiesa, izrādījās, ka no piektā stāva šādu operāciju nevar īstenot, jo dzīvoklī neviena nebija. Tad tika pieņemts lēmums ar virvēm piekļūt no jumta, un glābēji ķērās pie virvju nostiprināšanas.

No jumta būtu grūtāk, jo tad no jumta būtu jānokāpj zemāk – līdz piektajam stāvam – un sieviete noteikti būtu to sadzirdējusi. Viņas teiktais bija: ja kāds kaut ko darīs, viņa uzreiz lēks lejā. Tomass Jaunzems

Gaidot ierodamies psihologu, glābēji apsprieduši glābšanas plānu. Jaunzems aizdomājies, kas notiktu, ja īstenotu glābšanas operāciju no jumta, bet tā neizdotos.

"Domāju, varbūt vajag stāvu zemāk kādam mēģināt viņu ķert vai vismaz piebremzēt viņas kritienu. Tad viņa kristu tikai kā no trešā stāva. Man tā doma bija galvā: džeki ar virvi viņu grūž iekšā, es viņu pieķeršu, palīdzēšu," atceras glābējs.

Viņš šādu gājienu ar "krītoša cilvēka piebremzēšanu" bija redzējis kādā mākslas filmā. Plānu pārrunājis ar komandieri un saņēmis piekrišanu. Kad ieradies trešā stāva dzīvoklī, tā saimnieks viņu sagaidījis, klusām un nesarunājoties abi noņēmuši puķupodus no palodzēm un žalūzijas no loga. "Klusi, klusi atvērām logu, un viņa pat nesadzirdēja, ka mēs tur būtu," saka glābējs.

Kājas uz brīdi atrāvās no zemes

Tomēr notikumi tobrīd jau attīstījās citā ātrumā. Paveroties augšup pa logu, atklājies, ka sieviete mainījusi lēkšanas pozu un jau sākusi skaitīt sekundes – desmit, deviņi, astoņi... "Sapratu, nu viss, man viņa jāķer," viņš nodomājis.

Taču tad viņa neviļus "devusi vēl mazliet laika" – sākusi skaitīt no jauna, un pa šo laiku paspēja ierasties kolēģis glābējs Boriss Rutkovskis, kurš gādāja par Jaunzema drošinājumu.

Jaunzems novilcis lielos ugunsdzēsēju cimdus, lai neslīdētu rokas, ja nāksies ķert aiz drēbēm. Tālākais uzskatāmi redzams VUGD uzņemtajā video ierakstā.

"Mums ir ugunsdzēsēju jostas, kurām klāt ir stiprinājums – karabīne. Pieāķēja savu karabīni pie manējās, sanāca, ka starp mums ir virve. Mēs ļoti ātri rīkojāmies. Tā kā bija klāt kolēģis, sapratu, ka varēšu daudz vairāk izdarīt – liekties ārā pa logu, cik tālu vajadzēs, arī laisties pa palodzi viņai pakaļ un noķert viņu," stāsta Jaunzems.

Sieviete gāzusies ar galvu uz leju. Glābējs centies satvert aiz krūškurvja, viņa slīdējusi. "Kā ķēru, tā reizē arī viņu pie sienas vilku klāt, lai bremzētu ātrumu. Kājas pārkrita pāri, es biju viņu aiz gurniem noķēris. Bet man galvā jau pazibēja sajūta, ka izslīdēja. Līdz pēdējam brīdim viņa nezināja, ka mēs tur esam," atceras Jaunzems. Glābšanas operācijas brīdī viņa kājas uz brīdi atrāvušās no zemes, taču noturēties izdevās.

Glābēji sievieti uzreiz nogādāja mediķu aprūpē.

Pēc Jaunzema stāstītā, glābšanas operāciju no jumta nevarēja pagūt īstenot, jo sieviete nolēma nekavējoties lēkt. Arī tad, ja glābēju rīcībā būtu tīkls krītošā uzķeršanai, glābšanas operācija neizdotos, jo piesaistītu sievietes uzmanību, uzskata glābējs.

Jādomā ārpus rāmjiem

Reakcijas trenēšanu, ķerot smagumu, ugunsdzēsēji glābēji apmācībās neapgūst, atzīst Jaunzems. "Darbā neko tieši tādu nemāca".

Ik dienu glābējs nodarbojoties ar sportu, cilājot svarus, arī lēkājot pa batutiem. Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, glābēji zinot, taču bieži vien izsaukumi atšķiroties cits no cita – un tad "ir jāizdomā varianti".

Par krītošās sievietes glābšanas operāciju VUGD priekšnieks Oskars Āboliņš izteicies, ka glābēju darbā ļoti svarīgs ir drosmes un pašaizliedzības aspekts: "Tāpēc uzslavas cienīga ir šo ugunsdzēsēju glābēju rīcība un spēja domāt ārpus ierastajiem rāmjiem."

Jaunzems un viņa kolēģis Rutkovskis šonedēļ tiks apbalvoti ar VUGD un Iekšlietu ministrijas apbalvojumiem. Jaunzemam tas būs jau otrais apbalvojums. Pirms pāris gadiem viņš saņēmis apbalvojumu par drosmi – ar kolēģiem ugunsgrēkā sarežģītā situācijā bija izglābis sociālajā mājā dzīvojošus cilvēkus.

"Viņi kā skurstenī atradās piedūmotajā mājā. Neskatoties uz to, ka bija liels sadūmojums, mēs visus cilvēkus izvedām ārā," atceras glābējs.

Jaunzems VUGD strādā piekto gadu. Šo darbavietu viņš izvēlējies, sekojot drauga ieteikumam. Vēlējies "kā patriots strādāt valsts darbā".