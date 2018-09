No sestdienas, 1. septembra, skolēni un studenti no daudzbērnu ģimenēm saņems 90% atlaidi reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, portāls "Delfi" uzzināja Satiksmes ministrijā.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" lietotājiem pienākas divreiz lielākas atlaides nekā līdz šim.

Skolēni un studenti no daudzbērnu ģimenēm biļetes saņems ar 90% atlaidi reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Šo atlaidi var saņemt ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Bet pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – atlaidi 50% apmērā no vienas biļetes cenas vai 40% apmērā no abonementa biļetes cenas.

Turklāt daudzbērnu ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atlaidi 100% apmērā no viena brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos valsts svētku dienās – 4. maijā, 11. un 18. novembrī.

Daudzbērnu ģimenēm "3+ Ģimenes kartei" un personas apliecinošam dokumentam, skolēna apliecībai vai studenta apliecībai jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī brauciena laikā.

Turpmāk autobusu vai vilcienu biļetes "3+ Ģimenes kartes" īpašnieki ar atlaidēm var iegādāties ne tikai pie vadītāja, konduktora un biļešu kasē, bet pērkot autobusa biļetes arī internetā.

Reģionālo autobusu un vilcienu sarakstu, kuros izmantojamas atlaides, var atrast šeit.