Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbus veiks pilnsabiedrība "Inčukalns Eko", informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča.

Pilnsabiedrība "Inčukalns Eko" dibināta 2016.gadā, un tās dalībnieki ir AS "VentEko", SIA "Eko Osta", un AS "BAO".

Viņa skaidroja, ka "Inčukalns Eko" iesniegtais dīķu attīrīšanas piedāvājums sarunu procedūras laikā tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko, saņemot 76,25 punktus. Savukārt otra pretendenta AS "A.C.B." piedāvājums tika novērtēts ar 71,25 punktiem.

Pieņemto lēmumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam, ir iespējams pārsūdzēt desmit dienu laikā, iesniedzot iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības birojā.

Paredzēts, ka līdz 2023.gada nogalei kopējā atjaunotās zemes platība būs 2,5 hektāri. Specifiskā atbalsta īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir līdz 29 257 750 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums - 24 869 088 eiro un valsts budžeta finansējums līdz 4 388 662 eiro. No 29,2 miljonu eiro kopsummas pilnsabiedrībai par veiktajiem darbiem paredzēts izmaksāt 26,6 miljonus eiro. Atlikušie 2,6 miljoni eiro izmantoti projekta izstrādei, kā arī daļa no tiem tiks izmantoti pilnsabiedrības darbu uzraudzībai, teritorijas vides monitoringam un citiem darbiem.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "VentEko" 2015.gadā strādāja ar apgrozījumu 6 445 872 eiro apmērā, sniedzot 760 839 eiro peļņu. Savukārt 2016.gadā tā apgrozījums bijis 751 837 eiro, kā arī gads noslēgts ar 97 442 eiro zaudējumiem. Portāls "pietiek.com" iepriekš rakstīja, ka "VentEko" akcionāre Arta Bažovska dividendēs 2015.gadā saņēmusi 742 035 eiro. Bažovska kopš 2016.gada ir akciju sabiedrības valdes priekšsēdētāja, savukārt kā valdes loceklis uzņēmumā darbojas Mareks Bažovskis.

SIA "Eko Osta" 2016.gadā apgrozījums bija 4 185 332 eiro, sniedzot 173 568 eiro peļņu. Lielākā daļa jeb 95% uzņēmuma akciju pieder Andrejam Laškovam, savukārt atlikušie 5% akciju pieder uzņēmumam SIA "DKD Logistic".

Savukārt AS "BAO" 2016.gadā strādājis ar 2 581 669 eiro apgrozījumu un 247 687 eiro peļņu. Kopš 2015.gada tā valdes loceklis ir Māris Kalniņš, bet uzņēmuma padomē darbojas Jānis Vilgerts, Aloizs Vilgerts un Andris Kalniņš.

Kā ziņots, slēdzot līgumu par Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas otrā posma īstenošanu, plānots paredzēt sankcijas darbu nepildīšanas vai aizkavēšanās gadījumā, iepriekš Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē sacīja VVD ģenerāldirektore Inga Koļegova.

Viņa skaidroja, ka abu sarunu procedūras dalībnieku - pilnsabiedrības "Inčukalns Eko" un AS "A.C.B." - iesniegtie projekti ir sadalīti posmos. Šāds iedalījums ļāvis noteikt arī iespējamās sankcijas darba nepildīšanās vai aizkavēšanās gadījumā, teica Koļegova.

Koļegova norādīja, ka ar abu pretendentu projektiem iepazinušies arī Rīgas Tehniskās Universitātes eksperti, kuri tos novērtējuši kā izpildāmus.

Taujāta par projekta gala termiņu, Koļegova atbildēja, ka to paredzēts pilnībā realizēt 62 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Piesārņotās teritorijas Ziemeļu un Dienvidu dīķu rekultivācijas jeb attīrīšanas darbus līgums paredzēs pabeigt līdz 2021.gada sākumam. No tā brīža līdz 2023.gada pirmā ceturkšņa beigām noritēs tā dēvētais defektu paziņošanas periods, kura laikā komersantam būs jānodrošina arī teritorijas monitorings.

Saskaņā ar VVD un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras parakstīto līgumu, šī projekta īstenošana nedrīkst notikt ilgāk par 2023.gada 31.decembri.

Jau vēstīts, ka, rodoties nesaskaņām starp VVD un iepriekšējo darba izpildītāju "Skonto būve", tika apdraudēta Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projekta īstenošana. Uzņēmums paziņoja, ka par pašreizējiem līdzekļiem darbu pabeigt nav iespējams, savukārt VVD atteicās piešķirt papildu līdzekļus. Tā vietā VVD lauza līgumu ar darbu izpildītāju un lika pamest projekta īstenošanas vietu.

Pagājušā gada 13.martā VVD aicināja pilnsabiedrību "Inčukalns Eko" un AS "A.C.B." sagatavot savus tehniskos un finanšu piedāvājumus Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbu otrajam posmam.