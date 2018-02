Patērētāju iecienītāko alkoholisko dzērienu, alus un cigarešu markas gada laikā nav mainījušās – arī 2016. gadā populārākais alkoholiskais dzēriens bija "Cēsu Džons", alus – "Cēsu Premium", bet cigaretes – "Winston".

VID dati liecina, ka otrajā vietā starp populārākajiem patēriņam Latvijā nodotajiem alkoholiskajiem dzērieniem pērn bijis alkoholiskais kokteilis "Cēsu 14%", trešajā vietā bijis dzirkstošais vīns "Bosca", kam seko dzirkstošais vīns "Rīgas šampanietis", sidrs "Somersby", alkoholiskais kokteilis "Dins", savukārt septītajā vietā bijis konjaks "Bonaparte", kam seko alkoholiskais kokteilis "Black Balsam" un "Riga Black Balsam", bet desmitajā vietā pērn bijis stiprinātais vīns "Agdam".

Arī 2016. gadā pirmie trīs populārākie alkoholiskie dzērieni bija "Cēsu Džons", "Cēsu 14%" un "Bosca". Arī 2015. gadā "Cēsu Džons" bijis iecienītākais alkoholiskais dzēriens, otrajā vietā gan bijis dzirkstošais vīns "Bosca", bet trešais populārākais bijis dzirkstošais vīns "Rīgas Šampanietis".

Otrajā vietā starp populārākajām alus markām pērn bijis "Cēsu alus" ražotais "Miezītis", bet trešā populārākā marka bijusi AS "Aldaris" ražotais "Apinītis stiprais". Ceturtā iecienītākā alus šķirne bijusi "Aldara" ražotais "Aldara gaišais", piektajā vietā bijis AS "Cido grupa" ražotais "Lāčplēsis gaišais", sestajā vietā – "Cēsu alus" ražotais "Cēsu brūža" alus, kas aizpērn bija astotais iecienītākais, kam seko AS "Tērvetes AL" ražotais "Tērvetes senču", kas 2016. gadā bija desmitajā vietā, astotajā vietā pērn bija "Cēsu alus" ražotais alus "Walter", devītajā – "Cido grupa" ražotais "Lāčplēsis dzintara", bet desmitajā vietā – "Tērvetes" alus.

Pērn otras populārākās cigaretes pēc patēriņam Latvijā nodotā apjoma bijušas "L&M", kas 2016. gadā bija ceturtā populārākā cigarešu marka, trešās populārākās cigaretes, tāpat kā 2016. gadā bijušas "Marlboro" markas cigaretes, kam seko "Philip Morris", piektajā vietā atstājot "LD" markas smēķus, sestajā vietā bijušas "Rothmans" markas cigaretes, kas aizpērn bija septītās patērētāju iecienītākās cigaretes, septītajā vietā pērn bija "Kent" markas cigaretes, kam seko "Chesterfield", "Pall mall" un "More"

2017. gadā desmit lielākie komersanti pēc patēriņam Latvijā nodotā alkoholisko dzērienu (neskaitot alu) apjoma bija AS "Latvijas balzams", SIA "Prodimpekss loģistikas grupa", SIA "Berlat grupa", kas 2016. gadā bija ceturtajā vietā, ceturtajā vietā bija AS "Cēsu alus", kas aizpērn bija trešajā pozīcijā, piektajā vietā pērn bija SIA "Trialto Latvia", sestajā – SIA "Maxima Latvia", kam seko SIA "RimiLatvia", SIA "MV Latvia", SIA "Tabakas nams grupa", un SIA "Duty free Baltics".

Pērn nav mainījies lielāko komersantu pēc patēriņam Latvijā nodotā alus apjoma pirmais četrinieks – pērn, tāpat kā gadu iepriekš, pirmajā vietā bija "Cēsu alus", kam sekoja "Cido grupa", "Aldaris", AS "Tērvetes AL", savukārt piektajā vietā pērn no septītās pozīcijas 2016. gadā ierindojusies SIA "Duty free Baltics", sestajā – SIA "Prodimpekss loģistikas grupa", kas aizpērn nebija šajā desmitniekā, septītajā vietā pērn bijis SIA "Bauskas alus", kas aizpērn bija piektajā vietā, astotajā vietā pērn bijis SIA "Piebalgas alus", kam seko SIA "Berlat grupa" un SIA "Užavas alus".

Pēc VID datiem, lielākie komersanti pēc patēriņam Latvijā nodotā cigarešu apjoma 2017. gadā bijuši SIA "Philip Morris Latvia", SIA "Baltic Sales network" un SIA "Greis loģistika", kas 2016. gadā bija trīs lielākie komersanti pēc patēriņam nodotā tabakas izstrādājumu apjoma.

VID par 2017. gadu izveidojis arī trīs lielāko komersantu sarakstu, vērtējot patēriņam nodoto cigāru un cigarillu, kā arī smēķējamās tabakas apjomu.

Pēc patēriņam Latvijā nodotā cigāru un cigarillu apjoma trīs lielākie komersanti bijuši "Philip Morris Latvia", SIA "Greis" un SIA "Rasta 1", bet pēc smēķējamās tabakas apjoma – "Baltic Sales network", "Avalons" un "Rasta 1".