"Satversmes aizsardzības biroja direktora amats ir viens no tiem amatiem, kur persona pati nevar pieteikties kandidēt, bet gan to uzaicina kandidēt. Šis ir Nacionālās drošības padomes, Saeimas un politiķu izšķiršanās jautājums," vaicāts par to, vai plāno kandidēt uz atkārtotu pilnvaru termiņu, portālam "Delfi" atbildēja Maizītis.

Par SAB direktoru bijušo ģenerālprokuroru Maizīti Saeima iecēla 2013. gada 14. martā, bet darbu viņš sāka 2. maijā. Maizīti, kurš no 2000. līdz 2010. gadam bija ģenerālprokurors, SAB direktora krēslam Nacionālā drošības padome virzīja pēc tam, kad Kažociņš bija paziņojis, ka uz trešo pilnvaru termiņu nekandidēs.

Karjeru Iekšlietu ministrijas struktūrās Maizītis sāka 1984. gadā kā Valmieras starprajonu Izmeklēšanas nodaļas vecākais izmeklētājs, liecina SAB mājaslapā lasāmais rezumē. Pēcāk viņš kļuvis par Cēsu rajona prokuratūras izmeklētāju un tad – virsprokuroru. Šajā amatā Maizītis strādāja sešus gadus, līdz 2000. gada 11. maijā Saeima viņu iecēla ģenerālprokurora amatā. Pēc pieciem gadiem – 2005. gada 3. martā – Maizīti šajā amatā apstiprināja otrreiz.

2010. gadā viņu virzīja trešajam termiņam, un vairums politiķu toreiz publiski solījās atbalstīt Maizīša atkārtotu iecelšanu, taču slēgtajā balsojumā tomēr lielākā daļa balsoja pret. Pēcāk Maizīša vietā par ģenerālprokuroru tika iecelts Ēriks Kalnmeiers, kurš 2015. gadā apstiprināts uz otro pilnvaru termiņu.

SAB izveidots 1995. gadā un ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts drošības iestāde, kas veic izlūkošanu, pretizlūkošanu un aizsargā valsts noslēpumu, proti veic un kontrolē klasificētās informācijas aizsardzību valsts institūcijās.

SAB direktora amata kandidātus izvirza Nacionālās drošības padome un ievēl Saeima. Kopš 2012. gada janvāra direktoru ievēl atklātā balsojumā. Sākotnēji SAB vadītāja pilnvaru termiņš bija četri gadi, taču šobrīd tas pagarināts līdz pieciem gadiem, un pilnvaru termiņu skaits vienai personai nav ierobežots.