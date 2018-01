No partijas " Vienotība " ievēlētajiem Ikšķiles novada domes deputātiem iestājoties Latvijas Zaļajā partijā (LZP), Ikšķiles novada pašvaldībā varu pārņēmusi Latvijas Zemnieku savienība (LZS) un LZP, apstiprināja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš (V/LZP).

Pirmdienas vakarā Ikšķilē notikusi LZP izbraukuma valdes sēde, kurā tika lemts par septiņu jaunu biedru uzņemšanu partijā. LZP sastāvu papildināja visi septiņi Ikšķiles novada domes deputāti, kuri šajā sasaukumā pašvaldībā tika ievēlēti no "Vienotības" saraksta un kas kopā ar LZS deputātiem līdz šim veidoja domes koalīciju. Pirms iestāšanās LZP no "Vienotības" izstājās divi Ikšķiles novada domes deputāti – Trapiņš un Arvīds Akmanis.

Trapiņš skaidroja, ka Ikšķiles novada domē pērn pašvaldību vēlēšanās no "Vienotības" saraksta ievēlēti septiņi cilvēki, no kuriem divi bija šīs partijas biedri. "Janvāra sākumā es un kolēģis Arvīds Akmanis izstājāmies no šīs politiskās partijas," sacīja Trapiņš. Savukārt LZP pašvaldību vēlēšanās Ikšķiles novadā nepiedalījās.

"Konsultācijas šiem septiņiem deputātiem bija, kā rīkoties. Nesteidzāmies, sagaidījām ārkārtas "Vienotības" kongresu. Bet diemžēl pēdējā gada notikumi, politiķu strīdi, neskaidrie lēmumi, skaidras ideoloģijas trūkums un citas problēmas mums radīja uzticības kritumu," atzina pašvaldības vadītājs.

Viņš norādīja, ka diskusiju ceļā domnieku vidū tika pieņemts lēmums iestāties LZP rindās, no kā arī saņemta pretimnākoša attieksme un piekrišana. "Visi septiņi ievēlētie deputāti no "Vienotības" saraksta tika uzņemti LZP rindās," piebilda Trapiņš.

LZP valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars atzina, ka par partijā uzņemtajiem cilvēkiem saņemtas labas rekomendācijas. Tuvākajā laikā Ikšķilē tikšot atjaunota LZP reģionālā nodaļa, norādīja Tavars.

Ikšķiles novada domē patlaban pārstāvēti vēl divi politiskie spēki - apvienība "Iedzīvotāji" un nacionālā apvienība "Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK". Katru no šiem abiem politiskajiem spēkiem domē pārstāv pa diviem deputātiem.