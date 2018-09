5771 jeb 29% no tiem kā dzīvesvietu norādījuši Dublinu, bet, atšķirībā no brazīliešiem, spāņiem, itāļiem, francūžiem un vāciešiem, viņu dzīvesvietas pārsvarā bija nomalēs, nevis pilsētas centrālajā daļā. Ārpus Dublinas un tās piepilsētām daudz latviešu dzīvo Dundalkā, Navanā, Tulovā, Portloisā un Monaganā.

35% no Latvijas piederīgajiem dzīvoja Īrijas pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 10 000. 43% Īrijā dzīvojošo latviešu bija vecuma grupā no 25 līdz 39 gadiem. Šai grupai atbilst tikai 22% no kopējā valsts iedzīvotāju skaita. Vidējais Latvijas valstspiederīgo vecums 2016.gada aprīlī bija 31,7 gadi, savukārt visu valsts iedzīvotāju vidējais vecums ir 37,3 gadi, vēsta portāls.

10 980 jeb 67% no valstī dzīvojošajiem latviešiem strādāja un bezdarbnieku skaits kopienā kopš iepriekšējās tautas skaitīšanas bija samazinājies par 35%. Apmēram piektā daļa no šiem strādājošajiem jeb 2339 personas bija nodarbinātas mazumtirdzniecībā un izplatītākās profesijas bija kasieri un menedžeri.

29% procenti no Īrijā nodarbinātajiem Latvijas piederīgajiem strādāja vienkāršus darbus, no kuriem visizplatītākie bija apkopējas, mājkalpotājas, virtuves strādnieka un zvejnieka amats. Kvalificētie latvieši visbiežāk strādāja par šefpavāriem vai mehāniķiem.

Savukārt 86% Latvijas valstspiederīgo mājsaimniecību Īrijā dzīvoja īrētos mājokļos, salīdzinoši, no kopējā valsts iedzīvotāju skaita mājokļus īrē tikai 28% mājsaimniecību, liecina statistika.

Kopumā 2016. gada aprīlī Īrijā dzīvoja vairāk kā 535 000 ārzemnieku. Kopējais ārvalstnieku skaits valstī kopš iepriekšējās tautas skaitīšanas 2011. gadā bija samazinājies par 1,6 %. Lielākā kopiena bija poļi, kuru skaits Īrijā bija 122 515, bet mazākā no atsevišķi profilētajām grupām - vācieši - 11 531 iedzīvotājs.

Kā liecina statistika, latviešu kopiena 2016.gadā bija piektā lielākā, atpaliekot vienīgi no Polijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Rumānijas valstspiederīgajiem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz šī gada 1. jūliju liecina, ka Īrijā dzīvo 20 560 Latvijas valstspiederīgie, no kuriem 217 ir nepilsoņi.