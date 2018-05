Savukārt par izvairīšanos no nodokļu nomaksas kriminālprocess pret deputāti izbeigts noilguma dēļ.

2015. gada aprīlī Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajā prokuratūrā no Nodokļu un muitas policijas (Finanšu policijas pārvaldes) kriminālvajāšanas sākšanai saņemts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu pret 33 aizdomās turētajiem. Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas aizdomās tika turētas 22 uzņēmumu amatpersonas. Nenomaksāto nodokļu apmērs ir 753 808 eiro.

Konstatējot kriminālprocesā nepilnības, bez kuru novēršanas nav iespējams sākt kriminālvajāšanu Kriminālprocesa likumā paredzētajā termiņā pret divām personām, tai skaitā pret tobrīd aizdomās turēto Saeimas deputāti Ločmeli-Luņovu, izdalīts kriminālprocess atsevišķā lietvedībā, kas tika nosūtīts policijai izmeklēšanas turpināšanai.

Pret pārējām personām 2015.gadā tika sākta kriminālvajāšana.

Pēc ilgstošas izmeklēšanas šogad martā Nodokļu un muitas policija vēlreiz lūdza prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret RD deputāti, taču prokuratūra nolēmusi kriminālprocesu izbeigt. Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka aģentūrai LETA skaidroja, ka par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu kriminālprocess izbeigts, jo nav nozieguma sastāva, bet par izvairīšanos no nodokļu nomaksas iestājies noilgums.

Ločmele-Luņova iepriekš izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka inkriminētais noziegums ir meli. Viņa pauda gatavību to pierādīt kā pašā prokuratūrā, tā arī jebkuras tiesas priekšā. Tāpat Ločmele-Luņova toreiz nolēma nolikt Saeimas deputāta mandātu.