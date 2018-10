Telefona līnijas darbību nodrošinās krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes", kas sociāli nozīmīgos jautājumos krīzes konsultācijas sniedz jau 19 gadus.

Konsultāciju tālrunis 29323202 atkarības skartajiem un to tuviniekiem darbojas no pirmdienas līdz sestdienai laikā no pulksten 12 līdz 20.

Konsultācijas pa atbalsta tālruni iniciatīvas "Spēles brīvība" ietvaros sniegs īpaši sagatavoti biedrības "Esi brīvs" psihoterapijas speciālisti.

Iniciatīva izveidota, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri saskārušies ar spēļu atkarību visplašākajā nozīmē, sākot no spēlēm spēļu zālēs, izlozēm, dalību izlozēs un loterijās, likmju izdarīšana totalizatoros, līdz pat datorspēlēm, spēlēm mobilajos telefonos un planšetēs, kā arī citiem spēļu veidiem, kas rada atkarību.

"Ne katrs, kurš atpūšas, spēlējot kādu spēli – vai tā būtu loterija, datorspēle vai spēļu automāti, saucams par atkarīgo. Taču ir cilvēki, kas nespēj kontrolēt savu spēli, nespēj apstāties un, atkarībai progresējot, funkcionēt kā pilnvērtīgi sabiedrības locekļi. Šādiem cilvēkiem cenšās palīdzēt tuvinieki un draugi, taču visbiežāk ar līdzcilvēku atbalstu nepietiek. Tieši tāpēc esam radījuši atbalsta sistēmu kā pašiem atkarīgajiem, tā līdzatkarīgajiem," stāsta biedrības "Esi brīvs" vadītāja Dace Caica.

"Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" vairāku gadu garumā ir pārliecinājušies, ka atbalsta tālrunis var kalpot kā pirmais solis palīdzības meklēšanā, jo cilvēki, kuri sākotnēji apzinās savu problēmu, nereti nezina, kur vērsties pēc padoma, kā arī kaunas par to runāt. Anonimitāti garantējošs atbalsta tālrunis ir iespēja mazināt šo barjeru, saņemt emocionālu atbalstu un praktiskus padomus problēmas risināšanai," par atbalsta tālruni stāsta krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" direktore Zane Avotiņa.

Savu atbalstu iniciatīvai pauž arī Izložu un azartspēļu uzraudzības priekšniece Signe Birne, norādot, ka inspekcijas darbības mērķis ir godīga un pārdomāta azartspēļu un izložu organizēšana un spēlēšanas politika, tādējādi nodrošinot sabiedrības un spēlētāja interešu aizsardzību.

"Ja nozares politikas veidotāji ir Finanšu ministrija, tad Inspekcija ir tā, kas sniedz priekšlikumus par to, kā veidot normatīvos aktus tā, lai visievainojamākie sabiedrības locekļi tiktu maksimāli aizsargāti, lai cilvēkiem, kas saprot, ka pārlieku aizraušanās ar azartspēlēm rada problēmas pašiem, viņu ģimenēm, sabiedrībai un valstij kopumā, būtu iespēja saņemt padomu un palīdzību. Tāpēc Inspekcija ir ieinteresēta par jebkuru iniciatīvu šāda atbalsta nodrošināšanai," norāda Birne.

Iniciatīvai apvienojušās biedrība "Esi Brīvs", krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes", kā arī kampaņas iniciators un finansiālais atbalstītājs spēļu biznesa uzņēmums "Alfor".

Iniciatīvas mājaslapā pieejama biedrības "Esi brīvs" sagatavotā informācija par atkarības un līdzatkarības riskiem, taču speciālistu izstrādāti testi ļaus novērtēt problēmas apmērus, kā arī norādīs uz efektīvākajiem risinājumiem.