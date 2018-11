Ja Truksnis neatkāpsies, ZZS valde varētu aicināt Jūrmalas domes frakciju lemt par viņa atsaukšanu

Ja Jūrmalas mērs Gatis Truksnis neatkāpsies no amata pats, Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valde, visticamāk, aicinās partijas Jūrmalas domes frakciju lemt par viņa atsaukšanu, raidījumam "TV3 ziņas" teica ZZS valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.

Viņš atgādināja, ka ZZS ir ieteikusi Truksnim nolikt deputāta mandātu un atteikties no domes priekšsēdētāja amata. "Protams, ka to mēs varam ieteikt. Viņš var šo deputāta mandātu nenolikt. Tad mēs - ZZS valde - nāksim kopā un, visticamāk, aicināsim mūsu ZZS frakciju Jūrmalas domē lemt par Trukšņa kunga atsaukšanu no domes priekšsēdētāja amata," teica Krauze.

Krauze atklāja, cik ilgs laiks dots Truksnim, lai amatu pamestu brīvprātīgi. Par to tikšot lemts nākamajā partijas valdes sēdē.

Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lūdzis Ģenerālprokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Truksni un uzņēmēju Jūliju Krūmiņu par ZZS nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā, Krūmiņam inkriminējot arī partijas "No sirds Latvijai" (NSL) nelikumīgu finansēšanu.

ZZS vadītājs jau iepriekš norādīja, ka pēc KNAB lūguma sākt kriminālvajāšanu pret Truksni viņam ir jāatkāpjas no amata, kā arī jānoliek domes deputāta mandāts, tomēr Krauze neatklāja, vai gadījumā, ja viņš to nedarīs, politiskais spēks aicinās ZZS Jūrmalas deputātus balsot par viņa atbrīvošanu no amata

Krauze atgādināja, ka Truksnis ir apturējis darbību ZZS ietilpstošajā Latvijas Zaļajā partijā.

Jau vēstīts, ka Jūrmalas domes koalīcija joprojām neuzskata, ka Truksnim būtu jāatkāpjas no amata, kā arī neplāno rosināt Trukšņa demisiju.

Valdošās koalīcijas deputāts Jānis Lediņš (ZZS) pauda viedokli, ka "visa šī situācija drīzāk izskatās pēc tā, ka kāds mēģina pārņemt Jūrmalā varu." "Tiesiskā valstī ir jāsagaida tiesas lēmums, kas atzīst, ka apsūdzētais ir vainīgs. Patlaban es uzskatu, ka Truksnis ir labākais mērs kāds Jūrmalai bijis," teica deputāts.

To, vai viņa partija nepieciešamības gadījumā balsotu par Trukšņa atkāpšanos, Lediņš komentēt atteicās, norādot, ka par šo jautājumu būtu jākonsultējas ar partijas biedriem.

Arī "Saskaņas" deputāte Larisa Loskutova (S) sacīja, ka "mūsu valstī neviens nav aizliedzis nevainīguma prezumpciju". Viņa patlaban neesot detalizēti informēta par notikušā apstākļiem, taču pauda viedokli, ka, ja Truksnis ir vainīgs, tad tā esot tiesībsargājošo institūciju atbildība noteikt vai viņš ir vai nav tiesīgs ieņemt mēra amatu.

Jūrmalas domē koalīciju veido partijas Zaļo un zemnieku savienība un "Saskaņa". Opozīcijā strādā "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un partijas "Tev, Jūrmalai" deputāti.