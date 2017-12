Savukārt Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu laikā tiks ierobežota satiksme 11. novembra krastmalā un tās tuvumā, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes pārstāve Aira Šmelde.

No 30. decembra pulksten 20 līdz 1. janvāra pulksten 15 tiks aizliegts apstāties un stāvēt (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm) 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Bīskapa gāti un Poļu gāti).

Slēgta satiksme šajā laika posmā būs 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī Poļu gātē, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Pils ielai. Tāpat satiksme tiks slēgta Bīskapa gātē, posmā no Herdera laukuma līdz 11. novembra krastmalai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un Poļu gātei). Satiksme tiks slēgta no 31. decembra pulksten 18 līdz 1. janvāra pulksten 4.

Savukārt Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Kungu ielai un laika posmā no 30. decembra pulksten 20 līdz 1. janvāra pulksten 15 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

Tāpat tiks slēgta transportlīdzekļu un gājēju satiksme uz AB dambja. Satiksme būs slēgta no 30. decembra pulksten 8 līdz 1. janvāra pulksten 7.

RD pārstāve atgādina, ka pasākuma norises laikā un nepieciešamo iekārtu montāžas un demontāžas darbu laikā 11. novembra krastmalā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Savukārt Zaķis akcentē, ka Vecgada dienā un Jaungada dienā būs izmaiņas sabiedriskā transporta, pašvaldības autostāvvietu un klientu apkalpošanas centru darbā.

31. decembrī un 1. janvārī sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika. Pasažieri šajās dienās autobusā, tramvajā, trolejbusā varēs braukt bez maksas.

Lai nodrošinātu ērtāku pasažieru nokļūšanu uz un no gadu mijas pasākumu norises vietām, naktī no 31. decembra uz 1. janvāri aptuveni no pulksten 20 līdz pulksten 4 tiks organizēti papildu reisi 3., 11., apvienotajā 12., 23., 26. (pa Akmens tiltu), 18., 24., 25., 37., 40., 50., 51. un 53. autobusa maršrutā. Tāpat papildu reisi tiks nodrošināti 1., 5., 7., 10. un 11. tramvaja maršrutā, kā arī 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. trolejbusa maršrutā, informē Zaķis.

Minibusi 31. decembrī un 1. janvārī brauks pēc svētdienas grafika, bet nakts satiksmes maršruti tiks nodrošināti naktī no 29. uz 30. decembri un naktī no 30. uz 31. decembri.

Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo RS, 31. decembrī un 1. janvārī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a – tur par autostāvvietu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Savukārt 30. decembrī klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no pulksten 10 līdz pulksten 13, pārējie seši klientu apkalpošanas centri strādās kā ierasts sestdienās – līdz pulksten 16.

31. decembrī un 1. janvārī visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti.

Plašāku informāciju par gaidāmajām izmaiņām var lasīt RS mājaslapā, kā arī galapunktos un pieturvietās.