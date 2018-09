Valdība otrdien nolēma pārdalīt 938 716 eiro Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma, lai Jēkabpilī nodrošinātu kultūras un dabas mantojuma attīstīšanas projektu līdzfinansēšanu, un, kā skaidroja Gogule, par šiem līdzekļiem paredzēts sakārtot Krustpils pils C korpusu un bijušā muižas klēti.

Plānots atjaunot pils korpusa sākotnējo funkciju – saimnieciskā virtuve. Tā kā Krustpils pils C korpuss bijis saimnieciska rakstura ēka, tur nav bijuši sienu gleznojumi, bet ir saglabājušies dēļu siju griesti, mūra pavards, ķieģeļu grīda. Galvenais projekta uzdevums ir saglabāt vēsturisko apdari, kas pēc iespējas radītu saimnieciskās ēkas vēsturisko klātesamību.

"Projekta ideja – radīt jaunu pakalpojumu, caur izglītojošām programmām dot iespēju interesentiem tuvāk iepazīstināt ar Krustpils muižas apkārtnes tradicionālo ēdienu gatavošanas tradīcijām, ēšanas un galda klāšanas kultūru," aprakstīja pašvaldības pārstāve.

Minētais korpuss ir divstāvu ēka, kas sastāv no vairākām telpām. Plānots, ka ēkas pirmā stāva telpā, kur saglabājies vēsturiskais mūra pavards, tiks iekārtota ekspozīciju telpa. Tur interesentiem būs iespēja iepazīties ar Krustpils muižas virtuvi, ēdienu pagatavošanai nepieciešamajiem traukiem. Ekspozīcijā sagaidīs muzeja darbinieks attiecīgā laikmeta virtuves darbinieka tērpā un caur stāstiem tiks pastāstīts par Krustpils muižas tradicionālo ēdienu tradīcijām dažādos laika posmos.

Savukārt Krustpils pils C korpusa otrajā stāvā tiks iekārtotas telpas izglītojošo programmu vajadzībām. Tiks izstrādātas un būs pieejamas izglītojošās programmas dažāda vecuma mērķauditorijām par tēmām, kas saistītas ar ēšanas kultūru, galda kultūru par to, kādi ēdieni tika izmantoti baronu Korfu laikā. Interesentiem būs pieejama informācija par laika posmu, kas ir saistīts ar Latgales artilērijas pulku, kas no 1921. gada līdz 1939.gadam apsaimniekoja Krustpils pili, kā arī informācija par ēšanas kultūru, tradīcijām Krustpils pilī Padomju Savienības laikā, kad pili apsaimniekoja Padomju armija.

Tiks izstrādātas arī atraktīvas izglītojošās programmas dažāda vecuma un interešu grupām ar līdzdalību tajos. Izglītojošo programmu laikā tiks pasniegti ēdieni, kuri gatavoti pēc atbilstošā laikmeta receptēm. Ēdienus pasniegs traukos, kurus izgatavojuši amatnieki pēc arheoloģiskajos izrakumos atrastiem trauku fragmentiem. Programmās piedalās pils pastāvēšanas laikam atbilstoši ģērbtas kalpones un atbilstošā laika kostīmā tērpta vadītāja.

Savukārt atjaunotajā Krustpils muižas klēts ēkā paredzēts jauns tūrisma pakalpojums – Klientu apkalpošanas centrs ar Tūrisma informācijas centru, suvenīru kiosku un izstāžu zāli, kurā būtu izstādīti vietējo mākslinieku, amatnieku un mājražotāju darbi.

Indikatīvās projekta izmaksas ir 1,5 miljoni eiro.

Jau vēstīts, ka ar iniciatīvu pārdalīt ERAF finansējumu klajā nāca Latvijas Lielo pilsētu asociācija, kas 28. februāra biedru kopsapulcē pieņēma lēmumu par nepieciešamību atbalstīt Jēkabpils pašvaldības iesaisti vietējos kultūras un dabas mantojuma attīstīšanas projektos.

Finansējums pārdalīts no degradēto teritoriju revitalizācijas finansējuma programmas.

Līdz ar finansējuma pārdalīšanu kultūras un dabas mantojuma attīstīšanas projektu realizācijai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka, kādi rezultatīvie rādītāji šiem ERAF atbalstītajiem projektiem ir jāsasniedz.