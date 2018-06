Vairāk nekā mēnesi Jelgavas pilsētas domes deputāts Ivars Jakovels pilda ražošanas direktora pienākumus pašvaldības kapitālsabiedrībā "Zemgales EKO", pastāstīja pašvaldībā.

Jakovels par "Zemgales EKO" ražošanas direktoru kļuvis šā gada 2.maijā. Atbilstoši SIA "Zemgales EKO" Darba samaksas nolikumam, viņa amatalga ir 1497 eiro pirms nodokļu nomaksas. Uz šo amata vietu publisks konkurss netika rīkots.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietniece Egita Veinberga skaidro, ka normatīvie akti neregulē jautājumu par publiska konkursa rīkošanu uz amata vietu pašvaldības kapitālsabiedrībā.

"2013.gada beigās notika SIA "Zemgales EKO" reorganizācija, kuras rezultātā tika likvidētas vairākas štata vietas, to vietā izveidojot vienu - ražošanas direktors. No astoņiem administrācijas darbiniekiem tika atstāti trīs - valdes loceklis, finanšu direktors un ražošanas direktors. SIA "Zemgales EKO" iepriekšējais ražošanas direktors pārtrauca darba tiesiskās attiecības ar kapitālsabiedrību.

Ņemot vērā SIA "Zemgales EKO" darbu pie slēgtā atkritumu apglabāšanas poligona "Brakšķi" rekultivācijas projekta un vakantās amata vietas aizpildīšanas nepieciešamību, izvērtējot Jakovela līdzšinējo darba pieredzi Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrībā projektu menedžera amatā, viņš tika pieņemts darbā SIA "Zemgales EKO" ražošanas direktora amatā," informēja Veinberga.

Kā liecina publiski pieejamā informācija, no 2011. gada Jakovels strādājis AS "Rīgas Centrāltirgus" kā Mārketinga projektu vadītājs, bet pirms tam pildījis mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amata pienākumus Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas kultūras aģentūra".

2013.gadā no "Saskaņas centra" Rīgas domes deputātu frakcijas izraidītā deputāta Vadima Jerošenko vietā viņš iecelts Rīgas brīvostas valdē. Karjeras sākumā Jakovels strādājis dažādos ar mārketingu un medijiem saistītos amatos, kā arī bijis pārdevējs SIA "Statoil Latvija". Ziņu, ka viņš būtu strādājis ar ražošanas procesiem saistītos amatos, nav.

Protestējot pret politiskās spēka centrālās valdes lēmumu par partijas "Saskaņa" Jelgavas nodaļas reorganizāciju, Jakovels līdz ar vēl 112 Jelgavas nodaļas biedriem 2017. gada oktobra beigās paziņoja par izstāšanos no partijas.

Pēc aiziešanas no partijas Jakovels 2017. gada 16. novembrī saslima un gandrīz pusgadu nepildīja amata pienākumus ne Jelgavas pilsētas domē kā deputāts, ne AS "Rīgas Centrāltirgus". "Rīgas Centrāltirgus" pārstāve Alīna Vempere atklāja, ka darba attiecības uz abpusējās vienošanas pamata pārtrauktas šā gada 10. aprīlī. Rīgas pašvaldības oficiālajā portālā gan viņš joprojām ir redzams kā AS "Rīgas Centrāltirgus" Mārketinga projektu vadītājs. Savukārt pēc ilgstošā pārtraukuma Jelgavas pilsētas domes sēdi Jakovels apmeklēja 26. aprīlī.

Kā liecina Jakovela amatpersonas deklarācija par 2017.gadu, Jelgavas pilsētas domē kā deputāts viņš nopelnījis 7111, 80 eiro, AS "Rīgas Centrāltirgū" – 16 323,39 eiro, pabalstos – 2323,58 eiro un 10,94 eiro kā kompensāciju no Valsts Asinsdonoru centra. I.Jakovela parādsaistības 2017. gadā bija 41 933,19 eiro.

Jakovels ir otrais deputāts, kurš pēdējo astoņu gadu laikā Jelgavā ieguvis amatu pašvaldības kapitālsabiedrībā. 2012. gadā par pašvaldības kapitālsabiedrības "Jelgavas ūdens" komercdirektoru kļuva arī no partijas "Saskaņa ievēlētais deputāts Andrejs Eihvalds.