Kustības "Par!" valde pieņēma zināšanai deputātu lēmumu un turpinās darbu pie apvienības izveides, kas ir alternatīva valdošajai koalīcijai, teikts paziņojumā medijiem.

Šodien izstājos no partijas Kustība PAR! Par nepareizu uzskatu Par! valdes prasību izstāties no frakcijas, kā arī atteikšanos no sarunām par sadarbību visu proeiropeisko partiju apvienībā. Turpināšu darbu Vienotības Saeimas frakcijā

— Andrejs Judins (@AndrejsJudins) February 22, 2018