Pensilvānijas Universitātes profesore norāda, ka Krievijas pusei pat nebija vajadzīgi spiegi vai militārā izlūkošana, viņiem nav bijusi vajadzīga saziņa ar ASV prezidenta un toreizējā prezidenta amata kandidāta Donalda Trampa kampaņas veidotājiem, lai izdarītu to, ko izdarīja – ietekmētu vēlēšanas.

Pētniece gan neapgalvo, ka nav bijusi sazvērestība, tā vietā viņa pauž pārliecību, ka vienkārši uzmanīgi vērojot ASV plašsaziņas līdzekļu dienaskārtību un satura plūsmu, Krievijas puse varēja iepazīties gan ar kampaņas stratēģiju, gan izplānot sev nepieciešamās darbības, lai sasniegtu rezultātu.

Internets tam ir izcils palīgs, jo, ignorējot ģeogrāfisko lokāciju, ikviens interesents var lasīt neskaitāmus rakstus, komentārus un piekļūt medijiem, kas skaidro vēlēšanu iznākumam svarīgus faktus.

"Vairs nav nepieciešamība pēc kampaņā iesaistīta ziņotāja, lai saprastu, kas jādara. Medijos tas viss ir izlasāms. Nav nepieciešamības sarunāties ar cilvēkiem, kas pārzina kampaņas veidošanas stratēģiju, lai saprastu, ko darīt. Pietiek ar to, ka novēro [tā brīža ASV prezidenta amata kandidātes – aut. piez.] Hilarijas Klintones kampaņas rīcību un darīt pretējo," skaidro Džeimsone.

Sociālo tīklu priekšrocības un algoritmu izmantošana

Pētījums, ko veikusi Džeimsone un aprakstījusi savā grāmatā, liecina, ka Krievija izmantojusi Amerikas sistēmas runas un preses aizsardzību un brīvā tirgus domāšanu neregulēt izteiksmes formas un politiskās saziņas kanālus, kā arī platformu spējas nosargāt identitāti, vākt personas datus, atvieglot koplietošanu un mērķētu reklāmu.

Krievijas ietekmes izejas punkts bijis prasme izmantot lielo tehnoloģiju uzņēmumu piedāvātās iespējas – platformu algoritmus, kas ir paredzēti, lai iegūtu un uzturētu uzmanību, kas ļauj izplatīties konspirācijas teorijām un nepatiesiem apgalvojumiem, ja tos izplatījuši daudz sociālās vietnes lietotāju.

2016. gadā sociālie mediji nebija ieprogrammēti tā, lai to lietotājs varētu iegūt precīzu, pārbaudītu informāciju. Tā vietā tā bija platforma bailēm, dusmām, ekstremālam saturam, īpaši, ja tas bija vizuāli pamudinošs un uzturēja lietotāja aizspriedumus.

Grāmatas autore uzsver, ka patlaban jākoncentrējas uz jautājumiem, kas skar sociālos tīklus un to izmantošanu mērķiem, kas apdraud vēlēšanu procesu un tātad – zināmā mērā arī drošību. Sociālie tīkli un to izmantošana cilvēku ietekmēšanai ir vērtējama kā starptautiska problēma.

Vienlaikus viņa uzsver, ka citās valstīs presi, plašsaziņas līdzekļus un žurnālistus var saukt pie atbildības par nepatiesas vai maldinošas informācijas izplatīšanu, taču ASV konstitūcija aizsargā vārda brīvību ļoti plašā tās izpratnē.

Viens no vēlētāju ietekmēšanas veidiem ir palielināt uzmanību uz tiem jautājumiem, kurus konkrētā kandidāta elektorātu uztrauc, savukārt citu jautājumu nozīmību samazināt vai pat ignorēt.

"Mēs mēdzam domāt, ka cilvēki, pieņemot lēmumus par balsošanu par vienu vai otru politisko spēku, ir ļoti racionāli un izskata visus problēmjautājumus. Patiesībā neviens no mums to nedara. Ir lietas, par kurām mēs domājam vairāk nekā par citām, un saistībā ar tām arī izvērtējam kandidātus. Daži jautājumi var tikt izmantoti kā priekšrocība vienam kandidātam, bet otru atstāt neizdevīgā situācijā," ieskicē pētniece, kā piemēru minot Krievijā izveidotu spēli "Hiltendo", kuru spēlējot, ikviens, gribot vai negribot, pastarpināti un slēpti saņem ziņojumu par prioritātēm un prezidenta amata kandidātes it kā ļaunprātību un korumpētību.

Savā grāmatā Džeimsone norāda, ka Krievijas interneta troļļi, izmantojot faktu, ka viņu identitāte ir pasargāta, klejoja tīmeklī, uzturot viedokli, ka ir aktīvisti un izvietojot provokatīvu saturu. Lielākās galvassāpes rada Krievijas interneta pētījumu aģentūras (IRA) "troļļu saimniecība" Sanktpēterburgā, kuru 2016. gada jūlija rakstā atklāja laikraksts "New Yorker".

"Troļļu fermas" uzdevums bija rakstīt emuārus, komentārus, veidot infografikas un virālus videoklipus, kas "bīdīja" Kremļa vēstījumu internetā gan krievu, gan angļu valodā.

Bailes, dusmas un aizspriedumi - virzītājspēks

Džeimsone arī min, ka Krievijas valsts televīzijas kanāla "Russia Today" nosaukuma maiņa uz RT bijusi stratēģisks solis. Kaut vai tāpēc, ka sociālo tīklu pasaulē to lietotāji ar "RT" saprot "retweet" jeb ziņojuma "padošanu tālāk".

"Redzot saturu un acīmredzami nenorādot, ka tā veidotājs ir Krievijas valsts televīzijas kanāls, mēs piešķiram tam leģitimitāti, kas, iespējams, agrāk tam nebija. Avotam ziņojumos ir nozīme, taču mūsdienās internetā ir iespējama anonimitāte. Vēl vairāk internetā ikviens var uzdoties par ko vēlas. Interneta "troļļi", kas strādā Sanktpēterburgā, savas dienas pavada uzdodoties par amerikāņiem un mēģina apstrādāt tik daudz informācijas no īstiem amerikāņiem, cenšoties uztver to reakcijas un domas par procesiem," norāda pētniece.

Viņas izpētītais liecina, ka cilvēki uzvedas daudz brīvāk vietnēs, kurās atrodas kopā ar it kā sev līdzīgi domājošajiem. Proti, zūd piesardzība un sociālo tīklu lietotāji daudz brīvāk atver saites un dalās ar saturu, kas publicēts grupās ar līdzīgi domājošiem lietotājiem.

"Ja šīs personas stādītos priekšā kā Krievijas pilsoņi, kas atrodas Sanktpēterburgā, reakcija būtu pilnīgi citāda. Tīkls dod iespēju noslēpt identitāti. Patlaban "Youtube" ir izdarījis ļoti vērtīgu lietu – apkopojis visus valsts sponsorētos plašsaziņas līdzekļus un piešķīris tiem speciālu pazīšanās zīmi. "Youtube" mērķis to darot, bija cerība, ka tas palielina iespējamību, ka patērētājs novērtēs satura avotu kopsakarā ar ziņojumu, ko tas sniedz," skaidro Džeimsone.

Turklāt viņas novērotais liecina, ka "RT" pieskaņojas ārvalstu mediju satura izskatam, lai skatītājam tas liktos pazīstamāks un līdz ar to arī uzticamāks informācijas ieguves avots. Krievijas telekanāls cenšas piesaistīt arī īstus ārvalstu žurnālistus, kas auditorijai ir pazīstami, jo pazīstamas sejas mediju patērētājiem šķiet daudz uzticamākas un palielina iespējamību, ka sniegtā informācija netiks pārbaudīta.

Pēc satura publicēšanas tālākais darbs ir "interneta troļļiem", kuru uzdevums ir šo ziņojumu izplatīt pēc iespējas plašāk sociālajos tīklos, pārsvarā dažādās grupās, norādot, ka šis "obligāti ir jānoskatās".

Sociālajās vietnes ir ievainojamas to iekšējās struktūrās. Turklāt tās ir ievainojamas globālā līmenī, jo darbojas nevis noteiktā valstī, bet gan visapkārt pasaulē. Vēl jo vairāk ASV ir ievainojami arī mediji, jo tiem ir nepieciešama nepārbaudīta informācija, lai reflektētu skandālus, nevis tērētu daudz laika, šķirojot kandidātus pēc to programmu substances. Sabiedrība tiek pakļauta taktiskam aktīvam cinismam. Cilvēki, kas ir neaizsargāti pret pārliecināšanu, ir tie, kas nav apmierināti ar sistēmu vēlēšanu laikā. ASV prezidenta vēlēšanu gadījumā tie bija white working class voters, kas nesamērīgi balsoja par Trampu," skaidro Džeimsone, uzsverot, ka ASV ir nepieciešama aizsardzība pret ārvalstu ietekmi.

"Vēloties ietekmēt vēlētāju, ziņojuma, kas tiek izplatīts, saturam ir jāspēlē uz bailēm. Top temati un attēli, kurus "interneta troļļi" izmanto norāda uz bailēm no citādā, uz lepnumu par identitāti. Šie attēli un tajos novadītais ziņojums rada psiholoģisku mobilizāciju, lai cilvēki balsotu par Trampu," tā Džeimsone. Sociālie mediji nodrošina neskaidru identitāti un ļauj pastiprināti integrēties līdzīgi domājošās kopienās.

""Interneta troļļi" ASV vēlēšanu gadījumā centās atrast savu mērķa auditoriju, izmantojot "patīk" un "dalīties" konceptu. Pateicoties šiem rīkiem, viņi varēja iezīmēt un piekļūt viegli ietekmējamo personu lokam. Sociālie mediji ir ļoti emocionāli, jo tie grupē cilvēkus, kuri domā un jūt līdzīgi. Un nav svarīgi vai tam tiek izmantotas dusmas, bailes vai aizspriedumi. Tie pastiprina šīs sajūtas, sasaistot tās ar konkrētu saturu, palielina tā redzamību," sociālo mediju ietekmi vēlēšanās skaidro pētniece.

Robotprogrammas jeb boti, kas ir automātiski izveidoti konti, konkrētiem ziņojumiem palielina "patīkamību", proti, pogas "like" skaitu un kopienās rada sajūtu, ka patiesībā visi piekrīt ziņojumam paustajam saturam.

"Līdz ar to, jo vairāk cilvēki sabiedrībā uzskata, ka visi piekrīt šim saturam un tajā paustajām idejām, jo vairāk citi cilvēki, kuri tam nepiekrīt, klusē un neiebilst, jo uzskata, ka vairs nav vairākumā. Tā rodas vienvirziena plūsmas komunikācija," rezumē Džeimsone.

Nav nepieciešami miljoni

Turklāt kā liecina pētījuma rezultāti nav nepieciešams uzreiz ietekmēt miljoniem cilvēku. Pietiek ar aptuveni 78 tūkstošiem uz kopējo ASV iedzīvotāju skaitu. Cilvēki rūpīgi nepārbauda visu informāciju, kas nonāk to acu priekšā sociālajos tīklos, pirms uzspiež "patīk", "dalīties" vai pārsūta to saviem paziņām, radiniekiem un draugiem.

"Cilvēki ASV nav nedz gudrāki, nedz stulbāki kā citviet pasaulē dzīvojošie. Mēs esam ļoti uzņēmīgi pret informāciju, ja jau domājam līdzīgi, un kas atbilst mūsu vērtībām. Mēs nepamanām neatbilstības lietās, kuras mums nav īpaši svarīgas, bet, kad runa ir par mūsu ideoloģiju, mēs to aizstāvēsim par katru cenu. Sniedzot informāciju, kurai cilvēki jau tic, visticamāk, rezultēsies ar augstu atgriezenisko saiti," tā Džeimsone.

Krievijas rīcību kā "kiberaraku" raksturojusi senatore Diāna Feinšteina 2017. gada rudenī notikušajā sanāksmē par tehnoloģiju platformu izmantošanu Krievijā. Toreiz senatore tehnoloģiju kompāniju magnātiem "Facebook", "Google" un "Twitter" norādīja, ka tā ir "kataklizma" un runa ir par to, ka ASV prezidenta vēlēšanās bijusi iesaistīta liela ārvalstu vara ar noteiktām spējām. Savukārt Lielbritānijas armijas komandieris medijam "Independent""gada sākumā atzina, ka kiberkarš ar Krieviju tagad ir lielāks drauds nekā terorisms.

ASV drošības dienestu amatpersonas tuvākajā nākotnē neredz, ka Krievija plāno mainīt savu rīcību. "Kā minimums mēs sagaidām, ka Krievija turpinās izmantot propagandu, sociālos medijus, neeksistējošas personas un citus ietekmēšanas veidus, lai mēģinātu saasināt sociālās un politiskās nesaskaņas ASV," šā gada februārī Senāta komitejā atzina ASV Valsts drošības dienesta direktors, bilstot, ka nav šaubu par Krievija savus pagātnes centienus uzskata par veiksmīgiem un sagaidāms, ka 2018. gada ASV vidējā termiņa vēlēšanas ir potenciāls mērķis.

Par to arī, viņaprāt, ir jāinformē amerikāņu sabiedrība.

Mācība ir gūta

Jau gada sākumā, gatavojoties nesen kā aizvadītajām Latvijas parlamenta vēlēšanām, Saeimas spīkere Ināra Mūrniece ikgadējās Saeimas ārlietu debatēs sacīja, ka "pirmsvēlēšanu laikā jārēķinās ar informatīvā kara uzbrukumiem no ārpuses".

"Ar to, ka vēlēšanu cīņās iesaistīsies atsevišķi Krievijas mediji un arī Kremļa ekonomiskās un politiskās ietekmes aģenti Latvijā. Paredzams, ka tiks izplatītas viltus ziņas, lai nomelnotu mūsu valsti un arī politiķus," brīdināja Mūrniece.

Latvijas drošības dienesti 13. Saeimas vēlēšanām un ar tām saistītajiem riskiem sāka gatavoties laicīgi. Jau martā Satversmes aizsardzības biroja (SAB) vadītājs Jānis Maizītis apliecināja, ka SAB seko līdzi Saeimas vēlēšanu norisei "no ārpuses", lai nedraudzīgas valstis nemēģinātu ietekmēt vēlēšanu rezultātus, taču līdz tam brīdim redzamas vai nopietnas aktivitātes nebija konstatējis.

Savukārt vasarā Valsts kancelejas paspārnē tika izveidots Vēlēšanu drošības koordinācijas grupa, kuras mērķis bija sagatavoties iespējamiem informācijas telpas apdraudējumiem pirms Saeimas vēlēšanām.

Tajā ietilpa visu ministriju, SAB un Drošības policijas pārstāvji. Grupas prioritāte bija sociālie tīkli un interneta meklētāji. LTV raidījums "De facto" arī vēstīja, ka sociālā tīkla "Facebook" administrācijā tapa komanda, kas pievērsa īpašu uzmanību tieši Latvijas Saeimas vēlēšanām. Jūnijā konferencē "Riga StratCom Dialogue 2018" Igaunijas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Miks Marens vērsa uzmanību uz to, ka mūsdienās Krievijai nav nepieciešams ietekmēt vēlēšanu balsu skaitīšanu, jo tā spēj ietekmēt vēlētāju izvēli.

Aptuveni mēnesi pirms Saeimas vēlēšanām to veiksmīgā norisē iesaistītās iestādes seminārā aicināja iedzīvotājus sekot līdzi uzticamiem medijiem un izvairīties no viltus ziņām internetā un sociālajos tīklos.

Jau tad Valsts kancelejas izveidotās vēlēšanu koordinācijas grupas vadītājs Kaspars Ozoliņš norādīja, ka publiskajā vidē var nonākt safabricēta informācija, notikt sociālo tīklu izmantošana un pat kontu zagšana, lai kāds politisko spēku piekritējs varētu paust savu pārliecību un ietekmēt sabiedrības viedokli. Viņš uzsvēra, ka it īpaši sociālie tīkli ir rīks, ko izmantot nesaskaņu radīšanā un no ārpuses manipulēt ar vēlētāju viedokļiem.

Publiskā paziņojumā jau pēc 13. Saeimas vēlēšanām SAB norādīja, ka, ņemot vērā Krievijas militārā izlūkdienesta darbības metodes un sabiedroto valstu pieredzi saistībā ar centieniem ietekmēt vēlēšanas, SAB jau kopš gada sākuma pievērsa īpašu uzmanību iespējamām Krievijas armijas izlūkošanas pārvaldes jeb GRU kiberaktivitātēm saistībā ar 13. Saeimas vēlēšanām, taču netika izlūkdienesta īstenotus politiski motivētus kiberuzbrukumus, kam būtu ietekme uz Saeimas vēlēšanu procesu un rezultātiem. Latvijas drošības iestāžu darbu uzteica arī valsts ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V).

"Zinot visus aspektus, kas mums bija pieejami no Francijas un ASV vēlēšanām, mūsu drošības iestādes, kas atbild par drošību un kārtību valstī, bija pietiekami labi sagatavojušās. Neskaitot to, ka visu laiku dzirdējām un lasījām stāstus par neizdevušos un sliktu Latviju, mūsu sagatavotība, monitorējot sociālos tīklus, bija pietiekami laba, lai izvairītos no milzīgiem mēģinājumiem ietekmēt vēlēšanu rezultātus," aģentūrai LETA sacīja ministrs.

Vienlaikus SAB informēja, ka Krievijas militārais izlūkošanas dienests, kuru Nīderlande apsūdz kiberuzbrukuma plānošanā pret Ķīmisko ieroču aizlieguma organizāciju OPCW, vairākkārt īstenojis uzbrukumus mērķiem Latvijā, tajā skaitā aizsardzības un ārlietu sektoros. Retāk uzbrukumi bijuši mērķēti pret privātiem uzņēmumiem, arī medijiem.

SAB vērtējumā GRU ir viens no aktīvākajiem ārvalstu dienestiem, kas arvien intensīvāk ir izvērsis darbu pret Rietumvalstīm, tajā skaitā pret Latviju un pēdējo gadu laikā vairākkārt īstenojis uzbrukumus arī Latvijas kibertelpā.

SAB atklāja, ka apjomīgs uzbrukums vairākiem adresātiem Latvijas valsts institūcijās tika veikts 2016. gada nogalē, kad vīruss tika maskēts kā Ziemassvētku apsveikums.

Krievijas militārais izlūkdienests ir bijis iesaistīts Krievijas īstenotajās kampaņās, kuru mērķis bija vēlēšanu procesa ietekmēšana atsevišķās Rietumvalstīs.

ASV institūcijas publicējušas salīdzinoši detalizētu informāciju par to, kā tika īstenoti ASV prezidenta vēlēšanām pieskaņotie kiberuzbrukumi 2016. gadā, tajā skaitā ASV Tieslietu ministrija ir izvirzījusi apsūdzības konkrētiem GRU virsniekiem. Šajās ietekmes operācijās kiberuzbrukumi kombinēti ar aktivitātēm medijos, atgādināja SAB.

Sākotnēji tika kompromitēti politisko partiju un politiķu datori, tika iegūti tajos esošie dati un e-pasti. Tad šī informācija selektīvi publicēta, tam pieskaņojot informācijas kampaņas, piemēram "troļļošanu" vai aktivitātes sociālajos tīklos, informēja SAB.

Valsts drošības dienesta vērtējumā kiberaktivitātes kļuvušas par ierastu Krievijas politikas sastāvdaļu, kas pavada gandrīz visas Krievijas ārpolitiskās un militārās aktivitātes dažādos pasaules reģionos. Krievijas kiberspējas un gatavība tās pielietot pēdējos gados ir ievērojami augušas un tas rada vienu no visstraujāk augošajiem apdraudējumiem.

Savukārt LTV raidījums "De facto" vēl pagājušajā svētdienā vēstīja, ka Vēlēšanu drošības koordinācijas darba grupai vēlēšanās daudz darba saistībā ar organizētu, pret Latviju vērstu kampaņu gadījumiem nav bijis.

Vienīgais gadījums, kas prasījis rīcību no darba grupas, bijis viltus valsts amatpersonas profils, kas izplatījis maldinošas ziņas. Par šo gadījumu koordinācijas grupa ziņojusi sociālās vietnes "Facebook" administrācijai un dažu minūšu laikā profils dzēsts. "De facto" ziņoja, ka cilvēku viedokli ar sociālo tīklu palīdzību mēģinājušas ietekmēt arī Latvijas politiskās partijas. Visavirāk sociālajiem tīkliem plānoja tērēt politiskā partija "KPV LV" un "Saskaņa". Tās bija paredzējušas šim mērķim vairāk nekā 40 000 eiro. Iztērētās summas pārbaudīs KNAB.