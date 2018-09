Saeimas NDK priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere (V) trešdien žurnālistiem norādīja, ka gan ģenerālprokurors, gan Straume komisijas sēdē snieguši precīzu hronoloģisku un saturisku notikumu izklāstu, tādējādi pamatojot, kāpēc noplūdē nav vainojams ne Straume, ne premjers.

Komisijas vadītāja norādīja, ka Straume informējis komisiju, ka KNAB notiek iekšēja pārbaude par informācijas noplūdi.

Pēc šīm situācijām NDK radies jautājums, kurā brīdī valdības vadītājs ir jāinformē par šādiem gadījumiem. Lībiņa-Egnere norādīja, ka būtu jāsaņem atbilde, vai arī situācijās, kad varētu būt interešu konflikts, par attiecīgo lietu būtu jāinformē valdības vadītājs.

NDK priekšsēdētāja vietnieks, Saeimas deputāts Kārlis Seržants (LZP/ZZS) žurnālistiem vērsa uzmanību, ka Indulis Emsis (LZP) Kļaviņam informāciju par kriminālprocesu esot izteicis "pusbaumu" līmenī, taču deputāts neesot mainījis savu rīcību.

Seržants norādīja, ka KNAB martā vērsies parlamenta grāmatvedībā pēc Kļaviņa pārbaudē nepieciešamajiem dokumentiem. Tāpēc deputāts pieļāva iespēju, ka informācijas noplūde būtu varējusi notikt Saeimā, piebilstot, ka Emsis savulaik bijis Saeimas priekšsēdētājs. NDK sekretārs gan neuzskata, ka ziņas būtu izpaudis kāds no deputātiem, jo "deputāti, visticamāk, nesēž grāmatvedībā". Līdz ar to politiķis neizslēdz iespēju, ka noplūdi esot varējis veikt kāds darbinieks.

Seržants pieļauj, ka tiesībsargājošās iestādes pārbaudīs, vai informācijas noplūde nav notikusi no Saeimas. Reizē politiķis uzsver, ka ziņu izpaušana nav traucējusi krimināllietai.

Kā ziņots, aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka maijā Kļaviņa lietas KNAB izmeklētājs nosūtījis iesniegumu ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram par to, ka, izmeklējot šo lietu, notikusi pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušana. No šīs lietas izrietot, ka informācija, iespējams, varētu būt izpausta no Kučinska puses.

Kučinskis vairākkārt noliedzis, ka būtu izpaudis informāciju, un pašreizējo situāciju nodēvējis par "mērķtiecīgi no mušas uzpūstu ziloni" priekšvēlēšanu kampaņas laikā.

Jau ziņots, ka KNAB ir sācis kriminālprocesu pret Saeimas deputātu Kļaviņu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Kļaviņš pēc kļūšanas par liepājnieku bija sācis saņemt piecreiz lielāku transporta kompensāciju.