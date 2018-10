Kā vēsta portāls, Hamiltonas apvienoto latviešu organizāciju (HALO) komiteja jau pāris gadus gatavojusies Latvijas simtgades atzīmēšanai Hamiltonā. Simtgades atzīmēšana notiks Hamiltonas galvenajā pilsētas bibliotēkā visu novembra mēnesi ar latviešu mākslinieku darbu izstādi.

Izstādē galvenokārt būs pārstāvēti latviešu mākslinieki, kas dzīvoja vai dzīvo Hamiltonā - Tālivaldis Ķiķauka, Zīle Liepiņa, Māris Rutulis, Elviga Sebre, Ilgvars Šteins un Bruno Treimanis. Izstādi atklās 4. novembrī pulksten 13:30 Hamiltonas pilsētas galvenajā bibliotēkā.

Savukārt 10. novembrī Hamiltonas pilsētas valdē atzīmēs "Latvijas dienu". Dienas atklāšana notiks pulksten 11 "Hamilton Council Chambers". Piedalīsies Hamiltonas pilsētas valdes, Ontario un Kanādas valdību pārstāvji, arī aicināti pārstāvji no Hamiltonas igauņu un lietuviešu organizācijām. Latvijas vēstnieks Otavā Kārlis Eihenbaums teiks uzrunu un Hamiltonas latviešu skolas bērni dziedās un uzstāsies ar kokļu mūziku.

Hamiltonas Latviešu biedrības namā pēcpusdienā tiks atklāta Hamiltonas "Stāstu sega". HALO komiteja aicināja Hamiltonas latviešiem iesniegt kvadrātiņus, kur attēlotas viņu atmiņas vai saites ar Latviju un latviešiem. Šim aicinājumam atsaucās 74 personas vai organizācijas, kopā iesniedzot 91 kvadrātiņu, katrs ar savu stāstu. Daudzi no kvadrātiņiem ir duplikāti no tiem kvadrātiņiem, ko hamiltonieši iesniedza Latvijas Simtgades "Stāstu segai".

Visvecākais kvadrātiņa gatavotājs ir 97 gadus vecais Ādolfs Avens, kurš iesniedza kvadrātiņu no sava leģionāra ādas zābaka stulma, bet visjaunākais ir trīs gadus vecs puisēns. Tāpat tiks arī izdota grāmatiņa, kur būs ierakstīti visi segas stāsti, latviešu un angļu valodā.

Pirmdien, 12. novembrī, notiks Latvijas simtgades filmas izrādes. Skatītājiem tiks demonstrēta filma "Mērijas ceļojums", kas attēlo patiesu stāstu par Mēriju Grīnbergu. 1944. gadā vācu armija atkāpās no Latvijas un ņēma līdzi Latvijas muzeju dārgumus, kas bija iepakoti 700 kastēs. Grīnberga bija cilvēks, kas pavadīja šo dārgo kravu. Viņa to darīja brīvprātīgi, atšķirībā no citiem muzeju darbiniekiem, kas bija norīkoti pavadīt šo kravu. Filmas izrādes notiks divos seansos - plkst.13 un plkst.19, Hamiltonas Latviešu Biedrības namā.

Trešdien, 14. novembrī, pulksten 19 Hamiltonas Latviešu Biedrības namā Viesturs Zariņš runās un rādīs bildes un dokumentus par "Latviešu sasniegumiem sportā" pēdējo simts gadu laikā. Šim sarīkojumam ieeja brīva un HALO komiteja pacienās apmeklētājus ar atspirdzinājumiem un uzkodām.

Sestdien, 17. novembrī, hamiltonieši dosies kopīgā autobusa braucienā uz Niagaras ūdenskrituma apgaismošanu Latvijas karoga krāsās.

Vislielākais sarīkojums plānots 18. novembrī pulksten 15 "Liuna Station" ēkā. HALO komiteja izveidojusi īpaši simtgadei veltītu multi-mediju programmu - "Izstaigāsim Latviju cauri gadiem" - kur dziesmās, dzejā, skatos un jūtās attēlos Latviju gadu gaitā. Attēlus rādīs uz diviem lieliem ekrāniem virs skatuves zāles priekšā.

Programmā piedalīsies Latviešu skola Hamiltonā, Hamiltonas vīru ansamblis Jāņa Grinvalda vadībā, paplašināts meiteņu ansamblis Skaidrītes Darkevicas vadībā, deklamētāji no visām paaudzēm, kopā ap 50 personu. Programmā arī paredzēta skatītāju līdzdalība ar vairākām kopdziesmām.

Valsts svētku oficiālām svinībām sekos svētku vakariņas. Vakariņas sāksies pulksten 18, bet starp svinīgās programmas beigām un vakariņām svētku viesi varēs uzturēties blakus zālē, kur būs pieejami dzērieni un uzkodas. Pēc vakariņām notiks saviesīga dzīve ar deju mūziku, ko spēlēs ansamblis "Hamiltonas Āmurs" - Dāvis Kaņeps, Kalvis Auziņš, Dāvis Kanbergs, Robins Ozoliņš, Toms Tenteris un Jānis Grinvalds.