Prezentējot šā gada Rīgas budžetu, mērs Nils Ušakovs (S) deklarēja – šovasar jārēķinās ar smagiem ielu remontdarbiem. Portāls "Delfi" vienuviet apkopo galvaspilsētas ielu sarakstu, kur jau drīzumā sāks rosīties būvnieki.

Jau tagad remontdarbi sākušies Daugavas stadionam pieguļošajās ielās – Vagona ielā, Ata ielā, Augšielā un uz Augusta Deglava ielas tilta, norāda Rīgas domes Satiksmes departamentā. Remontdarbi norit arī Lucavsalas ielā un uz Salu tilta.

Taču jau aprīļa beigās sāksies intensīvāki būvdarbi, kas skars virkni galvaspilsētas maģistrālo ielu. Portāls "Delfi" nozīmīgākos būvdarbus apkopojis zemāk redzamajā kartē.

Seguma atjaunošanu Brīvības ielā veiks posmā no Bruņinieku ielas līdz Gaisa tiltam, Kalpaka bulvārī no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Merķeļa ielā un Krasta ielā posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai.

Lai organizētu ērtāku satiksmes kustību gar patlaban topošo IKEA veikalu, pārbūvēs Lubānas ielas, Juglas ielas un Augusta Deglava ielas apļveida krustojumu.

Pārdaugavā pārbūvēs Aleksandra Grīna bulvāri no Bāriņu ielas līdz Daugavgrīvas ielai. Savukārt Jūrmalas gatvē izbūvēs trīs joslu pieslēgums Kurzemes prospektam pie Zolitūdes ielas.

Kad noslēgsies Dziesmu un deju svētki, sāksies Brasas tilta pārbūve.

Sarkandaugavā būvēs pārvadu pār dzelzceļu ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta. Pārbūvēs arī Tvaika ielu, kā arī izbūvēs iztrūkstošo Austruma maģistrāles posmu Ieriķu iela–Vietalvas iela.

Iecerēts izbūvēt un pārbūvēt vairākus luksoforus. Jaunas autonovietnes taps Rīgas mikrorajonos – Kurzemes prospektā, Rostokas ielā, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā, Rušona, Valdeķu un Ēbelmuižas ielā.

Turgeņeva ielā sāksies veloceļa būvniecība, bet turpināsies darbs pie veloceliņu Imanta–Daugavgrīva un Centrs–Ziepniekkalns būvniecības.

Visi uzskaitītie būvdarbi noslēgsies oktobra vidū, prognozē Rīgas domes Satiksmes departaments.

Rīgas pašvaldības budžetā autoceļu un ielu uzturēšanai šogad atvēlēti 24,97 miljoni eiro. Iekškvartālu un piebraucamo ceļu remontam – 4,49 miljoni eiro. Dienvidu tilta celtniecības izdevumu segšanai – 53,89 miljoni eiro.

Savukārt pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" saņems 108,39 miljonu eiro dotāciju.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka laikaposmā no 2012. līdz 2017. gadam Rīgas ielu remontdarbos kopumā izlietoti 236 miljoni eiro, tostarp gan pašvaldības un Eiropas Savienības fondu līdzekļi, gan valsts mērķdotācijas