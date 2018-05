Saistībā ar nedēļas nogalē gaidāmo "Lattelecom" maratonu Rīgā jau piektdienas, 18. maija, vakarā ieviesīs būtiskus satiksmes ierobežojumus.

No piektdienas pulksten 20 līdz pirmdienas pulksten 6 satiksme būs slēgta 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Apstāties un stāvēt šajā posmā automašīnām būs liegts jau no 17. maija pulksten 20. Aizliegums attieksies arī uz 11. novembra krastmalai piegulošo paralēlo ielu Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai un Kaļķu ielā.

Doma laukumā apstāties un stāvēt nedrīkstēs no 18. maija pulksten 10 līdz 21. maija pulksten 6.

Sestdien, 19. maijā, no pulksten 9.30 līdz 11 slēgs satiksmi maršrutā: 11. novembra krastmala–Eksporta iela–Muitas iela–Citadeles iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Vanšu tilts–apgriešanās pretī Ķīpsalas ielai–Vanšu tilts–Krišjāņa Valdemāra iela–Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris–Brīvības iela–Brīvības pieminekļa laukums (apgriešanās)–Kaļķu iela–11.novembra krastmala.

Savukārt svētdien, 20. maijā, no pulksten 8 līdz pulksten 16.30 satiksmi slēgs vairākos maratona maršrutos, kas apkopoti zemāk redzamajā kartē:

Svētdien no pulksten 8.30 līdz 16.30 nepieciešamības gadījumā divvirzienu satiksmi organizēs:

Doma laukumā;

Mūkusalas ielā;

Skanstes ielā, posmā no Hanzas ielas līdz Zirņu ielai;

Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai;

Eksporta ielā, posmā no Rīgas pasažieru ostas līdz Hanzas ielai.

Būtiskais izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā 19. un 20. maijā sola arī pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

No sestdienas pulksten 9.45 līdz 10.45 jārēķinās, ka sabiedriskais transports kavēsies Krišjāņa Valdemāra ielā un Zigfrīda Annas Meirovica bulvārī. Esplanādes galapunkts 37., 41. un 53. maršruta autobusiem būs īslaicīgi slēgts.

Savukārt svētdien sākot no pulksten 8.30 jārēķinās, ka kavēsies sabiedriskā transporta satiksme uz Akmens tilta.

Ar detalizētu informāciju par izmaiņām konkrētos sabiedriskā transporta maršrutos var iepazīties "Rīgas satiksmes" mājaslapā.