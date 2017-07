DP informē, ka tā regulāri apkopo informāciju par reliģiskās radikalizācijas tendencēm Eiropā un Latvijā. Analizējot iegūtos datus, DP ir konstatējusi, ka islāma radikālās ideoloģijas izplatīšanās Eiropā kopumā nemazinās, pat palielinās.

Arī Latvijā ir konstatēta jauniešu interese par islāma radikālām interpretācijām. Tāpat Latvijā ir pieaudzis to personu skaits, kuras atbalsta teroristiskā grupējuma "Daesh" sludināto ideoloģiju.

Eiropas valstu pieredze liecinot, ka pirmās radikalizācijas pazīmes var parādīties jau skolas laikā sākot no 12 gadu vecuma, kad bērnu un jauniešu personības vēl tikai veidojas. Šajā vecumā bērni un jaunieši ir īpaši pakļāvīgi dažādu ideoloģiju ietekmei, tostarp islāma radikālajām interpretācijām, kas piedāvā vienkāršotu skaidrojumu par bērniem un jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Šos apstākļus nereti ļaunprātīgi izmanto dažādas radikāli un ekstrēmi orientētas organizācijas, lai piesaistītu jaunus sekotājus.

DP ir apkopojusi tieši bērniem un jauniešiem raksturīgas pazīmes, kas var liecināt par viņu iespējamu radikalizēšanos. Tās raksturo pēkšņas, radikālas pārmaiņas uzvedībā - acīmredzama izolēšanās no apkārtējiem. Tāpat jaunietis pēkšņi kļūst par vienpati un nevēlas laiku pavadīt savu vienaudžu sabiedrībā, arī radikālas pārmaiņas izskatā var liecināt par striktu pievēršanos reliģiskam dzīvesveidam.

Pastiprināta un regulāra interese par islāma radikālām interpretācijām un rietumvalstu vērtību noliegšana, nicināšana var liecināt par iespējamu radikalizēšanos. DP uzskaitītās rietumvalstu vērtības ir demokrātijas, dzimuma līdztiesības un seksuālo minoritāšu tiesības.

Tāpat interese par notikumiem Sīrijā vai Irākā, teroristisko organizāciju "Daesh", šaujamieročiem, sprāgstvielām, paramilitāra rakstura treniņiem, kā arī aizraušanās ar vardarbīgām videospēlēm var liecināt par iespējamu reliģisko radikalizēšanos.

Vienas pazīmes esamība ļoti retos gadījumos patiesi liecinās par personas radikalizēšanos. Parasti par reāliem radikalizācijas riskiem liecina vairāku minēto pazīmju kopums, līdz ar to katrs gadījums jāvērtē individuāli, norāda DP.

DP arī sagatavojusi rekomendācijas kā rīkoties, ja ir konstatētas radikalizācijas pazīmes. Tādos gadījumos jānoskaidro notikušo pārmaiņu cēlonis un vislabāk to izdarīt sarunas ceļā. Par pārmaiņām jārunā ar pašu bērnu vai jaunieti vai gadījumā, ja viņš/viņa to nevēlas, ar kādu no šīs personas uzticības personām, piemēram, vecākiem un draugiem.

Ja ir izdevies noskaidrot pārmaiņu cēloni, jāsniedz atbalsts pārmaiņu negatīvo cēloņu novēršanā. Šajā posmā katrs gadījums būs atšķirīgs, bet minēto atbalstu var sniegt vecāki, psihologs, sociālais pedagogs, sociālie darbinieki.

Ja piedāvātais atbalsts nedod pozitīvus rezultātus, iedzīvotāji aicināti sazināties ar DP, īpaši gadījumos, ja bērns vai jaunietis turpina norobežoties un uzvedībā izteikti izpaužas vairākas radikalizācijas pazīmes.