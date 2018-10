Ķīlnieku krīzes – atklātas vai slēptas – ir sarežģītas. Taču pirmajā gadījumā ir vairāk informācijas, ir noprotams potenciālais vainīgais, ir iespējams plānot. Steiga ir, bet ir arī laiks padomāt. Savukārt otrajā gadījumā – nav laika domāt, nav informācijas, bet ir jārīkojas. No tā atkarīga cilvēka dzīvība, un kavēšana var dārgi izmaksāt – tā par 3. oktobra operāciju, kurā atbrīvots uz jahtas Rīgas jūras līcī sagūstīts vīrietis, portālam "Delfi" sacīja Romāns Jašins no Valsts policijas.

Šī Latvijas vēsturē pirmā ķīlnieka atbrīvošanas operācija uz ūdens noslēdzās veiksmīgi un neviena persona necieta.

Jau ziņots, ka 3. oktobrī Valsts policijas (VP) pretterorisma vienība "Omega", Nacionālie bruņotie spēki (NBS) un Latvijas robežsardze Rīgas jūras līcī veica vērienīgu operāciju, dažu stundu laikā atbrīvojot nolaupīto vīrieti un aizturot aizdomās turamo personu.

Atceroties šos notikumus, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes Slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļas priekšnieks Romāns Jašins stāsta, ka tās dienas rītā no nolaupītā vīrieša radiniekiem saņemta informācija, ka cietušais turēts gūstā uz kaut kādas jahtas un tiek vests nezināmā virzienā kaut kur Rīgas jūras līcī.

"To informāciju mēs saņēmām no radiniekiem un momentāni reaģējām. Bija ierosināts kriminālprocess. Tajā mēs ieguvām informāciju, kur tā laiva apmēram atrodas. Meklēšanas operācijā piesaistījām gan NBS gan Valsts robežsardzi, gan citas Valsts policijas struktūrvienības, arī pretterorisma vienību "Omega", un tad apmēram pusdienas laikā mēs to laivu pamanījām Rīgas jūras līcī apmēram divu stundu braucienā no krasta," atminas Jašins.

Lēmums par šturmēšanu

"Bija pieņemts lēmums, mēs to saucam par šturmēšanu [kuģa ieņemšana jūrā, kas var notikt gan no cita kuģa, gan no helikoptera, gan jebkurā citā uz to brīdi iespējamā un cietušajam drošā veidā un atkarīgs no pieejamās tehnikas un resursiem – aut.], ka laivu šturmēsim uz jūras, lai ar cietušo nekas nenotiktu. Izlūkdati liecināja, ka uz laivas atrodas divi cilvēki. Operācija noritēja uz ūdens un tajā piedalījas "Omega", Valsts robežsardzes darbinieki un NBS," norāda Slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļas priekšnieks.

Viņš gan negrib atklāt, cik tieši cilvēki kopumā piedalījās ķīlnieka atbrīvošanas operācijā, nosakot, ka "ļoti daudz"."Strādāja vairākas pārvaldes. Pārvaldē ir aptuveni 100 cilvēki. Iesaistīti bija vērienīgi resursi," nosaka Jašins.

Šturmējot un arī pieņemot lēmumu par šturmēšanu, vienmēr galvenais nosacījums būs ķīlnieka atbrīvošana, neradot draudus viņa dzīvībai un veselībai. Izrietot no šī priekšnoteikuma, tiek plānotas visas turpmākās darbības. Šajā situācijā policija pieņēma, ka cilvēkam draud dzīvības briesmas un viņš var tikt izmests jūrā, kamēr policija krastā gaida, jahtu iebraucam ostā. Lai tas nenotiktu, tika pieņemts lēmumu aizturēt uz jūras.

"Pat, ja cilvēks tiktu izmests jūrā, mēs tad varētu noreaģēt uz izglābt viņu jūrā. Situācijas modelēšana – mums jāparedz visus riskus, visas situācijas. Tas nav tā, ka nolēmām aizbraukt un sākt šturmēt, un vienalga kāds rezultāts," klāsta Jašins.

Vaicāts, kā šādos gadījumos notiek lēmumu pieņemšana, un kurš ir atbildīgais par operācijas vadīšanu, Jašins norāda, ka tas atkarīgs no situācijas – vai runa ir par ķīlnieku sagrābšanu, kas ir atklāta darbība, kad cilvēks saņēmis gūstā ķīlnieku, ir redzams gan cietušais, gan pāridarītājs, vai viss notiek klusiņām un nav zināmi vairāki mainīgie. Abos gadījumos izmeklēšana un citas darbības ir pilnīgi atšķirīgas.

"Tas atkarīgs no situācijas. Pārsvarā lēmumu pieņem štābā, komandas punktā. Visi lēmumi tiek pieņemti tur. No situācijas atkarīgs arī lēmumu pieņemšanas ātrums. Šajā situācijā lēmumi bija jāpieņem ļoti ātri, laika mums, kā parasti, nebija, tāpēc nācās prasīt palīdzību NBS. Mums vajadzēja ātri tikt no Rīgas līdz Rojai. Aizlidojām uz turieni ar NBS helikopteru. Operācijai uz ūdens paprasījām palīdzību Jūras spēkiem – tīri vajadzēja kuģi, lai varētu visu paveikt," stāsta Jašins.

Atklāta un neatklāta krīze

Ja NBS helikopteri nebūtu pieejami, tad policija būtu izmantojusi tos resursus, kas viņiem ir, atzina Jašins. "Mēs rēķināmies ar to, kas mums ir, kādi resursi mums ir pieejami. Nebūs helikopters, mums ir mašīnas, kuras mēs parasti izmantojam. Helikopters – tas ir ārkārtas izņēmuma gadījums, jo mums nekavējoties jāreaģē, ja nav laika aizbraukt ar auto. Bet parasti mēs izmantojam automašīnas, lai pārvietotos pa Latvijas teritoriju," skaidro policists.

Turpinot sarunu par atšķirībām rīcībā uz sauszemes un ūdenī, Jašins pārliecinoši atbild, ka atšķirības ir. "Ja mēs redzam, kas notiek, redzam upuri un vainīgo un varam ar viņu komunicēt, veikt pārrunas, tad mums ir diezgan daudz informācijas. Ar informāciju varam rīkoties, izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumu. Otrā gadījumā, piemēram, uz jūras – tādas informācijas mums nav. Mēs neredzam ne cietušo, neredzam, kas ir nolaupītājs, neredzam vietu, kur viņš tiek turēts. Absolūta nulle. Mums ir zināms tikai fakts, ka viņš ir nolaupīts un kaut kas noticis. Šajā gadījumā mēs rēķinājāmies tikai ar to," saka Jašins.

"Atklāta un neatklāta ķīlnieku krīze ir atšķirīgas lietas. Protams, abas ir sarežģītas. Ir savi momenti, ir savi zemūdens akmeņi, bet atklātā krīzē mums ir informācija, mēs redzam, ar ko cīnāmies un varam plānot. Steiga ir, jā, bet mums ir arī ir laiks padomāt. Otrajā momentā mums nav laika domāt, nav informācija, bet ir jārīkojas. No tā atkarīga cilvēka dzīvība, un jebkura laika kavēšana var mums dārgi izmaksāt pēc tam," tā operācijas vadītājs.

Vainīgos – pēc tam

Lietā patlaban aizvien notiek izmeklēšana, tāpēc to policija īpaši komentēt nevēlas. Uz jautājumu par nolaupītāja motīviem, Jašins atbild, ka primāri ir izglābt dzīvību un pēc tam veikt izmeklēšanu.

"Galvenais [šajā situācijā – red.] nevis noskaidrot, kurš ir vainīgs vai kas noticis, bet izglābt cilvēku no nelaimes, atbrīvot viņu. Pēc tam izmeklēšanas procesā varam mierīgi plānot, domāt un vākt pierādījumus, bet zinām, ka ar cilvēku viss ir kārtībā. Parastā izmeklēšanā plānojam bez steigas un ir laiks padomāt. Šajā gadījumā, kad jāatbrīvo cilvēks, laika nav. Mēs skrienam – galvenais ir atbrīvot. Kad atbrīvojam, tad uzelpojam un sākam jau to lēno procesu soli pa solim, lai noskaidrotu, kāds motīvs, kurš ko darīja un kādā veidā darīja," darbu ieskicē policists, piebilstot, ka lietu sarežģī arī fakts, ka jahta braukusi no Zviedrijas uz Latviju, tāpēc jāprasa arī Zviedrijas kolēģiem par situāciju. Tas savukārt aizņem laiku.

Sākotnējā izmeklēšanas stadijā likumsargi izvirzījuši vairākas versijas. Policija pārbauda, kāpēc tieši tā noticis, kāpēc cietušais nokļuvis uz jahtas un kas tieši noticis uz peldlīdzekļa. Tas darīts arī tāpēc, ka versijas gan cietušajam, gan aizturētajam atšķiras. "Mums ir jāpārbauda katra no tām. Tikai tad mēs varam sniegt objektīvu atbildi, kas noticis uz tās laivas," norāda Jašins.

Vaicāts, vai iesaistītas ir tikai divas personas – viens cietušais un viens aizdomās turētais -, Slepkavību atklāšanas un personu meklēšanas nodaļas priekšnieks skaidro, ka tas bija aizturēšanas laikā, bet kopumā pēc lietas materiāliem iesaistītas bijušas vairākas personas.

Katrs gadījums – liela pieredze

Savukārt runājot par policijas gatavību atrisināt šādas un līdzīgas situācijas, Jašins saka, ka ar katru reālu gadījumu policija savas zināšanas, metodiku un taktiku pilnveido, lai varētu uzvarēt cīņā ar galveno ienaidnieku – laiku. Tieši laiks parasti ir tas, ar ko viņi sacenšas, jo nereti informācija par notikušo līdz policijai nonāk pēdējā brīdī.

"Cilvēki nezin kāpēc paziņo dažas stundas pēc notikušā, jo paši mēģinājuši situāciju risināt, bet nav spējuši to atrisināt. Tad ziņo policijai – palīdziet. Taču laiks jau rit uz priekšu, jau nozīmēts izpirkuma naudas nodošanas laiks, kas beidzas pēc pusstundas. Fiziski tas ir gandrīz neiespējami, tomēr ar katru gadījumu mēs dabūjam baigi lielo pieredzi, un mēs to visu modulējam nākamajām situācijām un kombinējam, lai izveidotu taktiku un metodiku, lai varētu strādāt pēc iespējas ātrāk un efektīvāk," policijas darbu apraksta Jašins, bilstot, ka katra stunda un pat katra minūte ir ļoti svarīga šajos gadījumos. Turklāt nav svarīgi, no kurienes šī informācija līdz policijai nonāk. Svarīgs ir tikai – cik ātri.