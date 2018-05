Kā skaidroja domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, opozīcijas deputātu priekšlikums atjaunot komiteju sastāvu iepriekšējā redakcijā neesot atbalstīts tādēļ, ka "sākumā būtu vērtīgi saņemt VARAM atbildi uz pašvaldības vēstuli, kurā norādīts, kādēļ šīs izmaiņas atcelt netiek plānots".

"Pagaidām uz savu argumentēto vēstuli atbildi saņēmuši neesam. Mēs ceram, ka ministrija ieklausīsies un atzīs mūsu taisnību tāpat kā gadījumā, kad ministrija norādīja uz pārkāpumiem proporcionalitātes principa neievērošanā komiteju sastāvā, bet mēs izskaidrojām savu redzējumu. Toreiz atbildi nekādu nesaņēmām, tātad ministriju viss apmierināja," izteicās Baire.

VARAM pārstāvji iepriekš ir uzsvēruši, ka, neraugoties uz pašvaldības vēstuli, kurā pamatotas komiteju sastāva izmaiņas, tiks izdots rīkojums par pieņemto grozījumu atcelšanu. Baire norādīja, ka gadījumā, ja šāds rīkojums tiešām tiks izdots, pašvaldība vērtēs ministrijas argumentus un tad arī lems, vai vērsties Satversmes tiesā, ņemt vērā rīkojumā teikto vai arī risināt situāciju citā veidā.

Ķekavas domes opozīcijas deputāts Neils Kalniņš apstiprināja, ka opozīcijas deputātu rosinājums atcelt komiteju sastāva izmaiņas atkārtoti ir noraidīts. "Koalīcija norādīja uz VARAM nekompetenci un juridisko resursu trūkumu, kas esot par iemeslu, kādēļ ministrijas viedoklis vērā ņemams neesot. Viņi pauda gatavību vērsties arī Satversmes tiesā," sacīja Kalniņš.

Jau vēstīts, ka VARAM atzina, ka pieļauti būtiski likuma pārkāpumi, veidojot komiteju sastāvus Ķekavas novada domē, un pašvaldībai nosūtīja vēstuli, kurā mudināja nekavējoties atcelt domes lēmumu, ar kuru no komitejām izslēgti divi deputāti, neievērojot likumā noteiktās prasības.

Izvērtējums tika veikts pēc pašvaldības deputātu iesnieguma, kurā norādīta informācija par pašvaldības ārkārtas sēdes lēmumu, ar kuru tiek grozīts patstāvīgo komiteju sastāvs bez attiecīgo deputātu iesnieguma. Minētā lēmuma gadījumā komiteju sastāvs ir mainīts patvaļīgi, un deputāti ir izslēgti, neskatoties uz to, ka iesniegumi par izslēgšanu no komitejas nav saņemti un deputāti par to iepriekš pat nav bijuši informēti.

No komiteju sastāva bez piekrišanas bija izslēgti deputāti Olafs Klūdziņš (JKP) un Neils Kalniņš.

Sākotnēji pašvaldības vadība uz ministrijas aizrādījumiem atbildēja sakot, ka "rīkojusies tiesiski" un pieņemtās izmaiņas atcelt neplāno. Ministrija savukārt pauda, ka, neraugoties uz pašvaldības argumentiem, ja pieņemtās izmaiņas atceltas netiks, tuvākajā laikā tiks izdots rīkojums par to atcelšanu.