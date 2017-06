Viņa prognozēja, ka atkārtotajā balsošanā vēlētāju aktivitāte varētu būt zemāka, jo vasaras vidū cilvēki ir atvaļinājumā, dārzos, un politika viņus interesē mazāk.

Runājot par to, kādas pārmaiņas atkārtotais balsojums varētu viest vēlēšanu rezultātos, Arnte sacīja, ka pašlaik piecu partiju sniegums ir tuvu 5% barjerai - dažas partijas to pārvar, citas - nē, līdz ar to rezultāti var būtiski mainīties. Tāpat izmaiņas varētu piedzīvot stabili domē ievēlētās partijas, proti, varētu mainīties no tām ievēlētie deputāti.

Taujāta par to, vai šajā laikā notiks arī kāda aģitācija, Arnte norādīja, ka jāsazinās ar atbildīgajām institūcijām, lai noskaidrotu, kāda aģitācijas kārtība šajā gadījumā jāievēro, proti, vai līdz ar lēmumu rīkot atkārtotu balsošanu Ķekavas novadā aizvien turpinās priekšvēlēšanu periods vai arī būs jauns periods ar jauniem aģitācijas tēriņu limitiem un nosacījumiem. Ja aģitācija tiks atļauta, VL-TB/LNNK to izmantos, un līdzīgi varētu darīt arī citas partijas, sacīja Arnte.

Jau ziņots, ka Centrālā vēlēšanu komisija piektdien nolēma izsludināt atkārtotu balsošanu Ķekavas novada 785.iecirknī. Lēmums par jaunu vēlēšanu izsludināšanu tika pieņemts, jo balsošanas kastē tika atrasts par sešām derīgām vēlēšanu aploksnēm vairāk, nekā iecirknī nobalsojušo iedzīvotāju, un šīs sešas balsis ir pietiekamas, lai ietekmētu rezultātus, žurnālistiem skaidroja CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars.

Jau ziņots, ka saskaņā ar 3.jūnijā notikušajām vēlēšanām Ķekavas novada domē no 14 kandidējušajām partijām būtu tikuši deviņi politiskie spēki. Lielāko vēlētāju atbalstu izdevās gūt Jaunajai konservatīvajai partijai, par ko nobalsoja 21,38% vēlētāju. 12,07% vēlētāju balsu vēlēšanās izdevās gūt Latvijas Zemnieku savienībai, savukārt nedaudz mazāk jeb 11,24% balsu ieguva partija "Reģionu alianse".

Partija "Gods kalpot mūsu Latvijai" Ķekavas novadā ieguva 9,58% vēlētāju balsu, savukārt 7,9% vēlētāju balsis ieguva "Vienotības", politisko partiju "Izaugsme" un "Latvijas attīstībai" kopīgais saraksts. Partija "Saskaņa" ieguva 6,85% vēlētāju balsu.

Ļoti blīvi rezultātu ziņā ierindojās trīs partijas - "Vienoti Latvijai", "Vidzemes partija" un Latvijas Zaļā partija, kuras attiecīgi tika pie 5,21%, 5,2% un 5,13% vēlētāju atbalsta.

Domē, nepārvarot 5% barjeru, nebūtu iekļuvuši pieci politiskie spēki. Līdz iekļūšanai domes sastāvā nedaudz pietrūktu nacionālajai apvienībai VL-TB/LNNK, par kuru nobalsoja 4,95% vēlētāju. Tuvu robežas pārvarēšanai bijusi arī partija "No sirds Latvijai", kura ieguvusi 4,75% velētāju balsu.