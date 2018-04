No brīža, kad Straume stājās amatā, līdz gada beigām KNAB vadītājam izdevies atmaksāt 1267,65 eiro no kopējās parāda summas. Līdz ar to deklarācijas iesniegšanas brīdī Straumes parādsaistības bija 59 935 eiro.

KNAB priekšnieks norādījis, ka deklarētās parādsaistības ir puse no kopējās parādsaistību summas 119 870,56 eiro, kura ir kopā ar hipotekārā kredīta līdzaizņēmēju – viņa sievu – Iekšējās drošības biroja (IDB) vecāko inspektori Evitu Straumi.

KNAB priekšnieks kā kopīpašumu deklarējis zemi un dzīvokli Ikšķilē.

Viņam pērn nav bijuši uzkrājumi vai darījumi, kas lielāki par 20 valdības noteiktajām minimālajām mēnešalgām.

Tāpat KNAB priekšniekam nepieder transportlīdzekļi, nav ieguldījumu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu.