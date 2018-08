"Jā. Stundu pirms sanāca Saeimas Mandātu un ētikas komisija. Arī Saeimas priekšsēdētāju informēju. Lūdzu nodrošināt tādu pat konfidencialitāti kā iepriekšējā dienā izdodot citu deputātu," sociālajā tīklā "twitter" ierakstījis KNAB priekšnieks.

Jau ziņots, ka Saeima 21. jūnijā ap pulksten 19 nolēma piekrist Kļaviņa kratīšanai. Neilgu laiku pirms Saeimas balsojuma šo jautājumu slēgtā sēdē skatīja Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija.

Jau ziņots, ka saskaņā ar aģentūras LETA rīcībā esošo informāciju maijā Kļaviņa lietas KNAB izmeklētājs nosūtījis iesniegumu ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram par to, ka, izmeklējot šo lietu, notikusi pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušana. No šīs lietas izrietot, ka informācija, iespējams, varētu būt izpausta no Kučinska puses. Publiski par šo lietu tapa zināms vien 21. jūnijā, kad Saeima nolēma piekrist kratīšanai deputāta dzīvesvietā.

KNAB gan paziņojis, ka vēršoties Ģenerālprokuratūrā, Kļaviņa lietas izmeklētājs nav lūdzis izvērtēt premjerministra rīcību.

Žurnāls "Ir" šonedēļ vēstīja, ka Kļaviņu par KNAB sākto kriminālprocesu saistībā ar viņa saņemtajām transporta kompensācijām telefoniski pabrīdinājis kādreizējais premjers no Zaļo un zemnieku savienības Indulis Emsis, bet KNAB šo telefonsarunu noklausījies.

Kā raksta žurnāls, avotu sniegtās liecības liek domāt, ka Emsis par faktu, ka pret Kļaviņu sākts kriminālprocess, varētu būt uzzinājis pēc tam, kad to ZZS biedriem, kuriem tobrīd bija jālemj par vēlēšanu sarakstu veidošanu, izstāstījis Kučinskis. Savukārt Kučinski par Kļaviņa kriminālprocesu informējis KNAB vadītājs Jēkabs Straume, pieļāvis "Ir".

KNAB ir sācis kriminālprocesu pret Saeimas deputātu Kļaviņu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Kļaviņš pēc kļūšanas par liepājnieku bija sācis saņemt piecreiz lielāku transporta kompensāciju.