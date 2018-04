Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā apstiprināja, ka šāds iesniegums ir saņemts un sākta resoriskā pārbaude. Detalizētāku informāciju KNAB patlaban nesniedz.

Tikmēr Frolovs noliedz Strīķes pārmetumus. Viņš apstiprināja, ka ir informēts par sākto pārbaudi. Pēc viņa paustā, uzņēmums jau nosūtījis KNAB visu lūgto informāciju.

Frolovs teica, ka Strīķei esot bijusi iespēja pārliecināties par viņa darbu uzņēmumā pašai, neiesaistot tiesībsargājošās iestādes. "Viņa nenāca aprunāties ne pie manis, ne lūdza kādu informāciju uzņēmumam. Viņa bija iesniegusi pieprasījumu saņemt manas darba uzskaites lapas, taču šis pieprasījums bija sastādīts juridiski nepareizi un brīdī, kad tika norādīts, lai viņa to pārstrādā un iesniedz vēlreiz, viņa to neizdarīja un uzreiz vērsās KNAB. Taču to visu varēja atrisināt bez liekiem papīriem un darbiem," sacīja Frolovs. Viņš esot vairāk nekā pārliecināts, ka izmeklēšanas rezultāti būs viņam par labu.

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegtā amatpersonas deklarācija liecina, ka Frolovs ir drošības konsultants un iepirkuma komisijas loceklis SIA "Getliņi Eko", kur viņš pērn algā saņēmis 44 359 eiro. "Getliņi EKO" ir Rīgas un Stopiņu novada kopīgi izveidots uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs - "Getliņi".

Par darbu Rīgas domē Frolovs pērn saņēmis 9849 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņam pārskaitījusi pensiju 3238 eiro, bet 3840 eiro saņemti pensijā no Krievijas.

Strīķe sociālajā tīklā "Facebook.com" apgalvo, ka brīdī, kad Rīgas domes deputāti viesojās "Getliņi Eko", Frolovs esot uzvedies kā atnācējs no malas, nevis kā darbinieks, kurš šajā uzņēmumā strādā un saņem lielu algu.

Savukārt uzņēmums "Getliņi Eko" Strīķei esot vairākas reizes atteicis atbildēt uz rakstveida pieprasījumiem par Frolova darba laika uzskaites lapām.