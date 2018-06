Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) sola neatbalstīt opozīcijas prasīto tieslietu ministra Dzintara Rasnača (VL-TB/LNNK) demisiju, un arī "Vienotība" atsaucas uz koalīcijas līguma nosacījumu noraidīt šādus ierosinājumus.

ZZS neatbalstīs neuzticības izteikšanu Rasnačam, norādīja politiskā spēka Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Viņš pauda, ka maksātnespējas nozarē ir problēmas, tāpēc ministram ir jānāk ar skaidrojumu par to, kas jau ir un kas vēl tiks darīts jomas sakārtošanā.

"Vienotības" frakcijas priekšsēdētājs Hosams Abu Meri skaidroja, ka šādās situācijas saskaņā ar koalīcijas līgumu valdību veidojošās partijas balso pret. Reizē viņš norādīja, ka šis jautājums vēl nav apspriests politiskā spēka frakcijā, kas var prasīt aktīvāku rīcību no ministra. Politiķis atgādināja, ka "Vienotība" jau iepriekš vairākkārtīgi ir uzstājusi uz nepieciešamību sakārtot maksātnespējas jomu.

Kā ziņots, opozīcija iesniegusi divus Rasnača demisijas pieprasījumus. Viens no tiem iesniegts pēc parlamenta deputāta Romāna Mežecka iniciatīvas un to parakstījuši 16 opozīcijas deputāti, tajā skaitā no partijām "Saskaņa" un "No sirds Latvijai" un pie frakcijām nepiederošie deputāti, tajā skaitā pats Mežeckis.

Lēmumprojekta anotācijā norādīts, ka tieslietu ministrs pārraudzību pār Maksātnespējas administrāciju īstenojot vāji vai vispār neīsteno un sistēmas darbība un attīstība notiekot pašplūsmā. "Ministrs nespēj ne vadīt ministriju noteikto funkciju īstenošanai, ne pārraudzīt Maksātnespējas administrāciju," cita starpā teikts uz divām lapām sagatavotajā opozīcijas argumentācijā.

Latvijas Reģionu apvienība (LRA) atsevišķi ir iesniegusi savu Rasnača demisijas pieprasījumu, ko parakstījuši 10 deputāti. Par šādu soli vienojusies LRA pārstāvju sapulce kopā ar Saeimas frakcijas deputātiem.

LRA frakcija uzskata, ka tieslietu ministrs ir atbildīgs par nesakārtotu likumdošanu attiecībā uz maksātnespējas administratoru darbu, līdz ar to viņam jāuzņemas atbildība par tiem likumpārkāpumiem, kas saistās ar nozari. Maksātnespējas administrēšanas process visus šos gadus ir nesis labumu tikai pašiem administratoriem, nevis veicinājis valsts ieguvumus, pauž politiskās apvienības pārstāvji.

Komentējot demisijas pieprasījumu, Rasnačs ar preses sekretāra Andra Vitenburga starpniecību norādīja, ka "tā būs lieliska iespēja publiski informēt Saeimu un plašāku sabiedrību par īstenotajām reformām un vēl darāmajiem darbiem maksātnespējas procesa kontroles sistēmas nodrošināšanā".