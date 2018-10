Izsaukumu uz Kokneses novada Kokneses pagastu VUGD saņēma pulksten 6.08.

Šobrīd VUGD dzēš ugunsgrēku un plašāku informāciju par notikumu sola sniegt pēc liesmu lokalizācijas.

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 22. oktobra pulksten 6.30 līdz 23. oktobra pulksten 6.30, VUGD saņēma 42 izsaukumus, no kuriem 16 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 20 uz glābšanas darbiem, bet seši no izsaukumiem bija maldinājumi.