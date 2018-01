Boksera Maira Brieža cīņas ar Oleksandru Usiku rādīšanai publiskā telpā komersantiem ir jāiegādājas licence no cīņas translācijas oficiālā nodrošinātāja, atgādina biedrība "Par legālu saturu".

Biedrība norāda, ka tās mērķis ir sekmēt legālu pārraidi Latvijas teritorijā, aktīvi ierobežojot televīzijas pārraižu un filmu izplatīšanu bez ražotāja vai piegādātāja atļaujas. Līdz ar to biedrība atgādina, ka Brieža un Usika boksa cīņas ekskluzīvās pārraidīšanas tiesības Latvijas teritorijā ir iegādājusies video platforma "Viaplay". Attiecīgi, lai šo cīņu varētu rādīt publiskās vietās vai lietot komerciālos nolūkos, juridiskām personām ir nepieciešams iegādāties licenci no oficiālā cīņas translētajā "Viaplay".

Tāda pati kārtība bija pērn, kad Briedis cīnījās ar Maiku Peresu no Kubas. Toreiz, lai aizsargātu autortiesības uz cīņas translāciju un novērstu nelikumīgu cīņas retranslēšanu no trešo personu puses, Valsts policija veica 473 pārbaudes dažādās publiskās vietās - bāros, kafejnīcās un spēļu zālēs. No visiem pārbaudītājiem objektiem pārkāpumi konstatēti tika 30 vietās.

"Ļoti ceru, ka pagājušā gada pieredze, kad policija konstatēja Brieža mača nelegālu jeb nelicencētu pārraidīšanu vismaz 30 publiskās vietās, šogad neatkārtosies, kā arī ceru, ka bāru, kafejnīcu, sporta kompleksu un visu citu publisko vietu komersantiem ir būtiski nesabojāt boksa mača skatīšanās un līdzi jušanas prieku Brieža atbalstītājiem un, protams, pašam sportistam. Starptautiskās sporta federācijas monitorē lielo sporta notikumu translāciju legalitāti, un mūsu lielākā un patiesākā dāvana Mairim Briedim ir legāla viņa mača skatīšanās," paudusi biedrības izpilddirektore Dace Kotzeva.

Informāciju par licences iegūšanu un citiem nosacījumiem var iegūt, sazinoties ar oficiālajiem translācijas nodrošinātājiem "Viaplay" pārstāvjiem un rakstot uz e-pastu: info@viaplay.lv.

Komersanti un juridiskās personas, kas publiskās vietās vai komerciālos nolūkos rādīs šo boksa cīņu bez iegādātās licences no oficiālā translētāja, var tikt administratīvi sodīti par Autortiesību likumā noteikto autortiesību objektu izmantošanu bez atbilstošas atļaujas vai licences, brīdina biedrība.

Par publiskām telpām tiek uzskatīti bāri, restorāni, viesnīcas, sporta zāles, atpūtas kompleksi, veikali un citas publiskas telpas.

Tikmēr "Lattelecom" informē, ka Brieža cīņas translācija būs pieejama "Lattelecom" Interaktīvās televīzijas klientiem sadarbībā ar "Viaplay".