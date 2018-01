Pavisam konkursā tika saņemti pieteikumi no astoņiem pretendentiem, no kuriem seši atbilda izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un tika aicināti uz darba intervijām. Ar vienu pretendentu, kas konkursa komisijas ieskatā bijis atbilstošākais šim amatam, ticies arī slimnīcas kolektīvs, taču pārliecinošu slimnīcas darbinieku atbalstu viņš neesot guvis, līdz ar to konkurss noslēdzies bez rezultāta.

Domes sēdē ceturtdien nolemts izsludināt konkursu atkārtoti. Pirmo konkursu pašvaldība izsludināja gada nogalē, un, iespējams, tāpēc starpsvētku laikā informācija par konkursu nenonāca līdz visiem, kuri būtu potenciāli spēcīgākie pretendenti šiem amatiem, atzina Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ("Kuldīgas novadam"), gan piebilstot, ka tas neizslēdz iespēju pirmā konkursa pretenentiem pieteikties atkārtoti. Atkārtotā konkursa mērķis esot iespēja izvēlēties starp iespējami labākajiem pretendentiem.

Konkurss tika izsludināts, jo līdzšinējais slimnīcas vadītājs Ivars Eglītis nolēmis amatu atstāt. Kamēr notiek jauno slimnīcas valdes locekļu meklēšana, slimnīcas darbu pagaidām vada kontrolārsts Āris Pētersons.

Līdz šim Kuldīgas slimnīcai bija viens valdes loceklis, bet turpmāk valdē strādās divi cilvēki, no kuriem vienam jābūt ar akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību medicīnā, bet otram - ar līdzvērtīgu augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinībās. To, kurš no abiem valdes locekļiem pildīs valdes priekšsēdētāja pienākumus, izlems vēlāk, skaidroja domē.