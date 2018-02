Ārzemēs dzīvojošos latviešus sabiedrības iniciatīvu portālā "ManaBalss.lv" visvairāk interesē kopdzīves likuma pieņemšana, bilingvālā izglītība un pensiju mantošana, portālu "Delfi" informē portāla lietotāju kopienas vadītāja Annija Emersone.

Lai gan platformas "ManaBalss.lv" iniciatīvas pārsvarā attiecas uz Latvijā dzīvojošajiem, par tām savas balsis katru dienu atdod arī Latvijas valstspiederīgie, kuri dzīvo kādā citā pasaules valstī.

Pasākumā "ManaBalss.lv datu ekspedīcija" pētīts, kas visvairāk rūp tiem latviešiem, kas dzīvo ASV, Lielbritānijā un Vācijā.

Analizējot diasporas balsojumus, secināts, ka ASV dzīvojošos latviešus visvairāk interesē kopdzīves likuma iniciatīva, Lielbritānijā dzīvojošos - iniciatīva par bilingvālās izglītības saglabāšanu, savukārt Vācijā dzīvojošos latviešus visvairāk interesē iniciatīva par pensiju mantošanu.

Ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem interesē arī pašvaldības līmeņa iniciatīvas, ne tikai valstiska līmeņa idejas - pretēji iepriekš uzskatītajam. Piemēram, ASV dzīvojošos latviešus satrauca jautājums par Lielo kapu likteni.

Latviešus, kam mītnes zeme ir Lielbritānija, visbiežāk satrauc jautājumi, kas saistīti ar automašīnām, to reģistrēšanu, nodokļiem un apdrošināšanu Latvijā.

Savukārt Vācijā viena no populārākajām ir iniciatīva par vilku un lūšu medību ierobežošanu.

Visās trīs valstīs dzīvojošajiem latviešiem vienādi svarīgas šķitušas iniciatīvas par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kā arī iespēja no ārvalstīm atbalstīt tuviniekus Latvijā bez divkārša nodokļu sloga.

ASV, Lielbritānija un Vācija ir trīs vispopulārākās valstis, no kurām latvieši parakstās par iniciatīvām platformā "ManaBalss.lv". Interešu noteikšanai izmantoti dati no 2016. gada augusta līdz 2018. gada janvārim. Līdzdalības platformu apmeklējuši 188 480 ārzemēs dzīvojošie latvieši, kas ir apmēram 9,5% no visiem platformas apmeklētājiem.

Pasākumu "ManaBalss.lv datu ekspedīcija" rīkoja Datu skola sadarbībā ar Baltijas Mediju izcilības centru.