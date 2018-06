90. gadi ar to noziedzības tendencēm nav atgriezušies, jo pirms maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības pēdējo reizi līdzīgs noziegums notika pirms desmit gadiem un toreiz tas tika atklāts, un personas sauktas pie atbildības, LTV raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V).

Visticamāk, Kozlovskis atsaucās uz gadījumu, kad 2009. gada 16. aprīlī Jūrmalā, Jomas ielā, pretī Valsts ieņēmumu dienesta ēkai, uz gājēju pārējas savā automašīnā "Porsche Cayenne" ar pieciem šāvieniem no automātiskā šaujamieroča "AK – 47" tika noslepkavots uzņēmējs, Krievijas pilsonis Vjačeslavs Stūrainis. Toreiz noziedznieku raidītās lodes izgāja cauri automašīnas virsbūvei, uzņēmēja ķermenim un trāpīja ēkas sienā un logos un tikai laimīgas sagadīšanās rezultātā necieta citi cilvēki. Saistībā ar šo gadījumu ceturtdien ministrs norādīja, ka vainīgās personas – Krievijas pilsoņi - atrastas un notiesātas.

"Mēs nepieļausim, ka organizētā noziedzība diktē mums noteikumus Rīgā un Latvijā," sacīja ministrs, piebilstot, ka ir pārliecināts, ka maksātnespējas administratora slepkavība ir bijusi organizēta noziedzība.

Kozlovskis skaidroja, ka Valsts policija sadarbojas ar Valsts robežsardzi, un patlaban nevar izslēgt, ka slepkavas nav bijušas no Latvijas. Saistībā ar slepkavības izmeklēšanu Kozlovskis atzina, ka no ASV partneriem sagaidītu tehnisko ekspertīžu atbalstu, kā arī jautājumi ir par atlīdzības izsludināšanas metodoloģiju, lai to izsludinātu un pēc tam samaksātu pamatoti. Ministrs skaidroja, ka ASV ir Latvijas startēģiskais partneris, turklāt šīs valsts tiesībsargājošajām iestādēm ir liela pieredze arī bruņoto uzbrukumu izmeklēšanā. Viņš arī piebilda, ka jānoskaidro arī nozieguma pasūtītāji un, viņaprāt, runa neesot par vienu personu.

Vaicāts, vai citi maksātnespējas administratori nav vērsušies policijā saistībā ar iespējamu apdraudējumu, ministrs atbildēja noliedzoši, ka patlaban tādu informāciju viņš saņēmis nav.

Bunkus tika nogalināts trešdienas, 30. maija, rītā pie Brāļu kapiem Rīgā. Policija par notikušo sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 116. panta par slepkavību.

Valsts policija izplatījusi lūgumu autovadītājiem, kuri trešdien atradušies Bunkus slepkavības vietas rajonā, sazināties ar policiju un iesūtīt video reģistratora ierakstus.

Sniegt informāciju policijai iespējams, izmantojot e-pastu izmekletajiem@vp.gov.lv, kā arī sazinoties pa tālruni 67014002.

Pērn Bunkus kā maksātnespējas administrators darbojies divos uzņēmumos - SIA "Uzvara-Birzgaļi" un "Rego Trade". "Uzvara-Birzgaļi" maksātnespējas process tika noslēgts šogad 15. martā, savukārt "Rego Trade" maksātnespējas process vēl aizvien nav noslēdzies.