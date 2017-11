Telefonsarunas ierakstu nopublicēja Krievijas propagandas kanāls "Sputnik", kas plašāk zināms kā vietne, kur regulāri tiek publicētas viltus ziņas. Šajā gadījumā Spānijas aizsardzības ministre atzinusi, ka šāda telefonsaruna notikusi, taču "Sputnik" apgalvojumi, ka ministre vēlāk zvanījusi un centusies norunāt tikšanos, esot meli.

Sarunas laikā jokdari norādījuši, ka Latvijas specdienestu rokās nonākusi informācija, ka līdzšinējais Katalonijas premjerministrs Karless Pudždemons ir spiegs no Krievijas ar segvārdu Čipolino. Jokdari sarunā izteikši bažas, ka Spānijā varētu atkārtoties Ukrainas konflikta scenārijs.

Jokdari runājuši krievu valodā, bet viņu teikto uz spāņu valodu tulkojis tulks. Publicētajā video tulka tulkojums nav pievienots.

Ministre paziņojumā, kas publicēts tviterī, sacīja, ka saruna bijusi ļoti dīvaina, kā arī paudusi, ka to uztvērusi ar aizdomām.

Fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron; han quitado a la traductora. Como no confié, dejé hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos