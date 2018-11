Otrdien, 6.novembrī, dienā, kad uz pirmo sēdi pulcēsies 13. Saeimas deputāti, esošajai valdībai apritēs 1000 dienas, tāpēc pirmdien Ministru kabinets atskatījās uz paveikto.

"Šodien ir valdības pēdējā sēdē 12. Saeimas pilnvaru laikā. Jau rīt uz savu pirmo sēdi pulcēsies jaunievēlētā 13. Saeima, kurai būs jālemj par jauno valdību. Šodien ir grūti prognozēt cik ilgs būs jaunās valdības veidošanas process un līdz ar to nevar paredzēt vai mums vēl būs jāsanāk kopā pagaidu valdības statusā," pauda Kučinskis.

Savā uzrunā Ministru prezidents aicināja 13. Saeimas deputātus pildīt vēlētājiem dotos solījumus. Viņš pauda cerību, ka "vēlētāji, kuri nobalsoja par paaudžu maiņu politikā un par visdažādākajām pārmaiņām visās iespējamās nozarēs un dzīves jomās piedzīvos gandarījumu jau vistuvākajā laikā."

Tagad ir sācies aktīvs valdības darbības izvērtēšanas periods. "Negrasos kritizēt kritiķus, vēl jo vairāk tāpēc, ka daudziem no viņiem būs iespējas pamēģināt pašiem, savukārt mums neviens nevarēs atņemt iespēju izvērtēt nākošās valdības sniegumu," pauda premjers.

"Satversmes darbības laikā esam ilglaicīgākā viena termiņa valdība Latvijas vēsturē un tuvākajās dienās varēsim atzīmēt valdības 1000. darba dienu," savā uzrunā atzīmēja Kučinskis. Viņš atzina, ka tas ir "mazliet emocionāls fakts". Bet tas daudz ko liecina par koalīciju partiju prasmi sadarboties.

Valdības darbības pēdējās dienās arī ministriem ir tiesības novērtēt pašiem savu darbu. Viņš savā uzrunā atzīmēja vairākus paveiktos un iesākos darbus: valsts aizsardzībai piešķirti 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), īstenota nodokļu reforma, kā arī uzsāktas veselības uz izglītības reformas.

Runājot par aizsardzības budžetu, Kučinskis pauda nelielas bažas: "Diemžēl šodien nevaru nevienam garantēt, ka šis lēmums paliks gluži kā akmenī iecirsts, jo dažādas kritiskas frāzītes izskan gandrīz vai katru dienu. Ceru, ka Valsts prezidents šajā nacionālās drošības jautājumā saglabās savu stingro nostāju."

"Mums nav par ko kaunēties, lai gan vienmēr ir jāpieturas pie domas, ka varējām izdarīt vairāk," pauda Kučinskis.

"Es lepojos ar katru no jums un pateicos par man dāvāto iespēju būt par šīs izcilās valdības vadītāju. Paldies, mums izdevās!" savu uzrunu noslēdza premjers.

Viņa teiktas tika uzņemts ar aplausiem.

Pēc Kučinska uzrunas visi ministra minēja svarīgākos darbus, kas viņu vadībā attiecīgajā jomā ir veikti. Tāpat neiztika bez virknes uzslavu premjeram un valdības darbam kopumā.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (NA) uzsvēra, ka viņš un vēl citi ministri uzsākuši īstenot reformas jau iepriekšējās valdības, kuru vadīja Laimdota Straujuma (V), laikā. Sēdes laikā Rasnačs atzinīgi novērtēja premjera atbalstu, īstenojot maksātnespējas reformu. Rezultātā valsts ir pilnībā pārņēmusi kontroli par šo nozari, sacīja Rasnačs.

Viņš uzsvēra, ka šo gadu laikā ir izdevies samazināt šķirto laulību īpatsvaru, īstenota tiesu teritoriālā reforma, trīskārt palielināts atgūto uzturlīdzekļu maksājumu apjoms. Runājot par tiesu teritoriālu reformu, Rasnačs pauda: "Nākamajam ministram būs liels gods pabeigt, to, ko esmu iesācis."

Kultūras ministre Dace Melbārde (NA) pauda, ka ārkārtīgi pozitīvi vērtē šīs valdības darbu. Viņa uzteica komandas veikumu, kā arī uzslavēja premjeru par konstruktīvo pieeju valdības vadīšanā.

Savukārt izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) pieļāva, ka iekšējais vērtējums mazliet atšķiras no sabiedrības ārējā vērtējuma. "Mēs zinām seno teicienu, ka sabiedrība pieprasa maizi un izrādes. Mēs esam domājuši vairāk par maizi," secināja ministrs. "Varbūt izrāžu ir bijis pārāk maz un šī valdība ir bijusi pārāk garlaicīga. Neviena briesmīga skandāla, ne kā tāda, par ko rakstīt portālu pirmajos rakstos, avīžu pirmajās slejās."

"Droši vien, atskatoties uz paveikto, varēja izdarīt daudz vairāk," pauda Šadurskis. "Tomēr par dažām lietām ir patiess prieks," sacīja ministrs un uzslavēja Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku darbu, kā arī pateicās visiem kolēģiem, jo īpaši premjeram. Viņš šo Ministru kabinetu salīdzināja ar "labu darba rūķu komandu, ar spēcīgu komandas kapteini".

Arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) pateicās pārējiem ministriem un premjeram. "Es tiešām esmu priecīgs par to, ka kopā, runājot un darot darbus, mēs esam sapratuši, cik svarīga ir drošība valstij," norādīja Bergmanis. "Šis kabinets var lepoties ar to, ka ikvienam no mums ir tādi padarītie darbi, par kuriem nav kauns."

Arī veselības ministre Anda Čakša (ZZS) teica paldies visiem kolēģiem, kā arī sociālajiem partneriem. "Tas, kas notika veselības aprūpē, tas ir vēsturisks solis, [..]. 200 miljoni eiro veselības aprūpei iepriekš nav bijuši nekad," atzina Čakša.

Labklājības ministrs Jānis Reirs (V) atzinīgi novērtēja Kučinska darbu: "Komandas vadība bija ļoti laba, profesionāla. Bija iespējama panākt maksimāli iespējamo, kas mums šajā laikā bija atvēlēts."