Kā ziņots, ST savā atzinumā norādījusi, ka Ārstniecības likuma pārejas noteikumu normas, kas nosaka ārstniecības personu samaksu par "pagarināto normālo" darba laiku, ir neatbilstoša Satversmei. Iepriekš Saeima lēma pakāpeniski atteikties no "normālā pagarinātā" darba laika, sākotnēji solot to realizēt no 2017. gada līdz 2019. gadam, bet rezultātā tika noteikts - no 2018. gada līdz 2020. gadam.

Ministru prezidents norādīja, ka ST lēmums tiks pildīts un veselības ministrei Andai Čakšai (ZZS) šīs izmaiņas būs jāietver turpmākajā veselības nozares reformu gaitā.

Viņš arī piebilda, ka ST lēmuma pildīšanas rezultātā problēmas nebūs tik daudz saistītas ar finansējumu, bet gan ar darba roku trūkumu. "Veselības finansējuma pieaugums ir paredzēts, bet būs vēl jādomā, kāda ir ST lēmuma finansiālā ietekme. Katrā ziņā tas neaizkavēs finansējuma pieaugumu mediķu atalgojumam," uzsvēra Kučinskis.

Arī finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) pauda, ka Veselības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju meklēs risinājumu, lai nodrošinātu nepārtrauktu māsu darbu, jo papildu piemaksa par "normālo pagarināto" darba laiku bija risinājums, lai nodrošinātu pietiekamu personālu. "Veselības ministrijai ir piešķirti nopietni līdzekļi mediķu atlīdzības palielināšanai, bet jautājums būs par šo līdzekļu gudru sadalīšanu," piebilda finanšu ministre.

Pēc viņas domām, ir jārod risinājums, lai nodrošinātu zemāk atalgotā mediķu personāla - māsu - darbu. "Jau tagad ir grūtības piesaistīt cilvēkus, lai nosegtu darba stundas, apkalpojot pacientus. Tāpēc līdzekļi, kas piešķirti atlīdzības palielināšanai, jānovirza tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Un māsas ir viena no tām kategorijām," uzsvēra Reizniece-Ozola.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča (ZZS) sacīja, ka vispirms komisijai jāiepazīstas ar ST lēmumu un tad tā varēs spriest par turpmāku rīcību.