Jau ziņots, ka 18. janvārī, neskatoties uz komisijas locekļa deputāta Andreja Judina (Par!/V) asajiem iebildumiem, komisija apstiprināja savu galaziņojumu. Par ziņojuma apstiprināšanu nobalsoja četri no sešiem komisijas deputātiem – tās vadītāja Inguna Sudraba (NSL), Mārtiņš Šics (LRA), Igors Pimenovs (S) un Ainārs Mežulis (ZZS), savukārt pret balsoja Judins un Ritvars Jansons (NA).

Uzreiz pēc diezgan haotiskās komisijas sēdes par galaziņojuma apstiprināšanu Saeima sēdē skatīja jautājumu par Sudrabas atsaukšanu no komisijas saistībā ar to, ka deputāts Ringolds Balodis vērsās ar iesniegumu par izstāšanos no partijas "No sirds Latvijai" (NSL), līdz ar to šī frakcija oficiāli beidza pastāvēt.

Par Sudrabas atsaukšanu balsoja 39 deputāti, pret – 25, bet atturējās – 18 tautas kalpi. Līdz ar to lēmums par viņas atsaukšanu netika pieņemts. "Par" Sudrabas atsaukšanu balsoja 18 "Vienotības" deputāti, deviņi Nacionālās apvienības parlamentārieši, septiņi "Latvijas Reģionu apvienības" deputāti, Kārlis Seržants no ZZS, kā arī deputāti Ringolds Balodis, Artuss Kaimiņš, Ilmārs Latkovskis un Edvards Smiltēns.

"Pret" bija 23 "Saskaņas" deputāti, Andris Siliņš no ZZS un deputāts Gunārs Kūtris, bet atturējās 15 deputāti no ZZS, pati Sudraba, kā arī Aivars Meija un Romans Miloslavskis. Balsojumā nepiedalījās Aija Barča, Augusts Brigmanis un Ainārs Mežulis no ZZS, kā arī Janīna Kursīte-Pakule un Ingūna Rībena no "Visu Latvijai-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".