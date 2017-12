No šā gada decembri Staķis pilda "Par!" izpilddirektora amata pienākumus: vada priekšvēlēšanu kampaņu un koordinē darbinieku un brīvprātīgo komandu.

Staķis, dzimis 1979. gada 4. jūlijā Tukumā, ir kafejnīcas "Innocent Cafe" īpašnieks un "Illy" kafijas pārstāvis Latvijā. Ieguvis izglītību Latvijas Universitātē un "Helsinki School of Economics" Somijā. No 1999. gada līdz 2010. gadam bijis "Narvesen" veikalu ķēdes mārketinga direktors un kopš 2016. gada vada Latviajs Televīzijas reliģijas un ētikas jautājumu raidījumu "Saknes debesīs". Viņš ir viens no kora "Pa Saulei" dibinātājiem un dalībniekiem, Vecās sv. Ģertrūdes baznīcas valdes loceklis un zemessargs.

"Valstiskās identitātes pamats ir atbildes uz trim jautājumiem: kas mēs bijām vakar, kas esam šodien un kas gribam būt rīt. "Kustības "Par!" uzdevums ir radīt piedāvājumu, kurš atbildētu uz jautājumu – kas gribam būt rīt? Radīt tādu sabiedrisko līgumu, kurš samazinātu nevienlīdzību sabiedrībā un cilvēkus vienotu, nevis šķeltu," darba prioritātes min Staķis.

"Kustības "Par!"" valdes priekšsēdētājs Daniels Pavļuts norāda, ka šis ir svarīgs un loģisks organizācijas izaugsmes solis. "Priekšvēlēšanas ir sākušās, mūsu biedru skaits aug un paplašinās brīvprātīgo komanda. Staķa līdzšinējais pienesums "Kustības "Par!"" dibināšanā un vadīšanā ir nenovērtējams. Patiesi priecājos, ka ar "Kustību "Par!"" Latvijas politikā ienākusi tik spēcīga personība kā Mārtiņš – viņš ir izcils jaunās politiķu paaudzes piemērs, par kuras nepieciešamību tik bieži dzird runājam."

Kustība "Par!" tika dibināta šā gada 26. augustā. Tā ir proeiropeiska liberāli centriska partija, kuras pamatvērtības ir brīvs cilvēks, saliedēta sabiedrība, tiesiska valsts un Eiropas vienotība. Kustības mērķis ir nodrošināt vienādas iespējas visiem Latvijas cilvēkiem modernā un tiesiskā Eiropas valstī.

Kustības "Par!" valdes priekšsēdētājs ir Pavļuts un valdes locekļi ir Marija Golubeva, Evita Goša, Ilze Viņķele, Kaspars Briškens, Ints Dālderis, Oskars Kaulēns, Staķis un Andulis Židkovs.