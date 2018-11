Latvijas Radio 5 / ''pieci.lv'' dīdžeji aicinās ziedot piecus eiro par dziesmu ''pieci.lv'' ēterā, lai ieviestu bezmaksas praktiskas un psiholoģiskas mācības vecākiem: kā audzināt patiesi laimīgu bērnu un nenodot savas traumas nākamajām paaudzēm.

No 17. līdz 23. decembrim trīs ''pieci.lv'' dīdžeji sešas diennaktis strādās "Dod pieci!" stikla studijā Doma laukumā, atskaņojot ziedotāju dziesmas un padziļināti runājot par aktualizēto šī gada tēmu.

"Svarīgi saprast, ka šā gada labdarības maratona mērķis ir nevis kādam pārmest un nosodīt, bet aktualizēt tēmu, kas mums šķiet patiesi svarīga, lai veidotu mūsu sabiedrību labāku, veselīgāku un atvērtāku un reāli rīkoties, lai ko mainītu. Esam pārliecināti, ka komandēšana un diktēšana audzināšanā, kas daudziem no mums bijis neizbēgams pagātnes nospiedums, var izzust uz visiem laikiem tikai tad, ja esam gatavi mainīties visi kopā,'' paudis Latvijas Radio 5 / ''pieci.lv'' dīdžejs un viens no labdarības kustības "Dod pieci!" idejas autoriem Toms Grēviņš, ''patiesībā šis ir ļoti ambiciozs mērķis – mainīt visas sabiedrības domāšanu par to, kā audzinām savus bērnus, cik daudz laika un uzmanības viņiem veltām, lai vēlāk viņi veidotu savu dzīvi un mūsu sabiedrību daudz labāku. Katrs bērns vēlas un ir pelnījis, lai vecāku mīlestība ir darbības vārds."

Šogad labdarības maratonā iegūtie līdzekļi caur labdarības organizāciju ''Ziedot.lv'' tiks novirzīti jaunas mācību sistēmas izveidei un ieviešanai vecākiem, kuru ģimenē ienāks bērns. Kā skaidro labdarības akcijas organizatori, šī programma sniedzas tālāk par bērna barošanu un pareizu turēšanu, tā pievērsīsies arī vecāku savstarpējām attiecībām, empātijai, un tam, kā veidot tādas attiecības ar bērnu, kas ļauj apzināti virzīt un sekot viņa attīstībai un uzvedībai, nevis instinktīvi reaģēt uz notiekošo. Pašlaik notiek darbs pie mācību programmas izstrādes. Plānots, ka sadarbojoties gan esošajiem mācību centriem, gan ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, saziedoto līdzekļu apmērā kursi jau no 2019. gada pavasara bez maksas būs pieejama visā Latvijā.

Viena dziesma radio ''pieci.lv'' ēterā par minimālo ziedojumu 5 eiro nozīmēs pusstundas praktiskas un psiholoģiskas mācības vecākiem.

Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Ziedojumi līdz šim ir novirzīti vientuļiem senioriem, bērniem ar īpašam vajadzībām, vēža slimnieku sociālajai rehabilitācijai un atbalsta programmai ģimenēm, kuras vēlas audzināt bērnus no bērnu namiem.

Labdarības akcijas virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs "Dod pieci!" stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā, skaidro akcijas organizatori.

"Dod pieci!" ir daļa no starptautiska projekta ''Serious Request'', kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības akcijas izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 – pieci.lv radošā komanda. ''Pieci.lv'' ir Latvijas Radio jauniešu satura multimediāla platforma.

Labdarības akciju "Dod pieci!" rīko Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju, sabiedrisko mediju portālu ''lsm.lv'' un labdarības organizāciju ''Ziedot.lv''. Stikla studija, kurā uz labdarības akcijas laiku uzturas dīdžeji izvietota Doma laukā līdztekus Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņam.