Lāčplēša dienā Rīgā ierobežos satiksmi un slēgs 11. novembra krastmalu

Saistībā ar Lāčplēša dienas pasākumu norisi Rīgā vairākās vietās ierobežos satiksmi, tostarp slēdzot to 11. novembra krastmalā, portālu "Delfi" informēja Rīgas dome (RD).

Krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta no pulksten 18 līdz 24. Turklāt krastmalas abās pusēs no Akmens līdz Vanšu tiltam aizliegts apstāties un stāvēt no pulksten 7 līdz 24.

No pulksten 17 līdz 24 satiksmi slēgs Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

No pulksten 7 līdz 12. novembra pulksten 4 satiksmi slēgs Strēlnieku laukuma brauktuvēs.

Bet no pulksten 18 līdz 24 divvirzienu satiksmi organizēs Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, kā arī Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

No 10. novembra pulksten 22 līdz 11. novembra pulksten 11 transportlīdzekļiem RD liegs apstāties un stāvēt abās ielas pusēs starp Herdera un Doma laukumu, kā arī pašos laukumos. Bet 1. novembrī no pulksten 6 līdz 12 apstāties un stāvēt nedrīkstēs abās Aizsaules ielas pusēs, abās Varoņu ielas pusēs posmā no Aizsaules ielas līdz ēkai Varoņu ielā 3A (pie Brāļu kapiem) un autostāvvietā pie Meža kapiem Aizsaules ielā.

Apstāties un stāvēt no 10. novembra pulksten 17 līdz 11. novembra pulksten 14 nedrīkstēs arī Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs un posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai.

RD brīdina, ka 11. novembrī no pulksten 8.30 līdz 10.15 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu un gājēju satiksmi Herdera laukumā. Tāpat no pulksten 12.35 līdz 13.45 darīs Brīvības laukumā.

Bet no pulksten 17 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi lāpu gājiena maršrutā: Rīgas Brāļu kapi–Varoņu iela–Gaujas iela–Miera iela–Brīvības iela–Brīvības bulvāris–laukums pie Brīvības pieminekļa–Kaļķu iela–Strēlnieku laukums.

RD aicina ņemt vērā, ka Militārā policija no pulksten 11 līdz 14 kontrolēs un nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna tilta līdz gājēju tiltam pie Krišjāņa Barona ielas.

Pasākumu norises vietās tiks slēgta arī velorikšu satiksme, brīdina RD.

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.

Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 9.novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.

Latvijas Brīvības cīņas – cīņas par Latvijas valsts neatkarību – ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11.augustam, kad tika noslēgts Latvijas - Krievijas miera līgums.