Rīgas domes noteikto ierobežojumu dēļ biedrība "Latvijas Antinacistiskā komiteja" otro gadu pēc kārtas atcēluši savu pieteikto 16. marta pasākumu, apstiprināja biedrības pārstāvis Josifs Korens.

Jau ziņots, ka administratīvā rajona tiesa šodien noraidīja biedrības "Latvijas Antinacistiskā komiteja" pieteikumu un atstāja negrozītu Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja lēmumu noteikt ierobežojumus biedrības plānotajiem pasākumiem 16. martā.

Biedrība Rīgas domē bija pieteikusi sapulces un piketa rīkošanu Rīgā, Brīvības bulvārī, Brīvības pieminekļa laukuma malā uz ietves 16. martā no pulksten 10.30 līdz 13. Savukārt Rīgas dome plānotajai sapulcei un piketam noteica ierobežojumus liekot vai nu to organizēt Bastejkalnā, vai arī citā laikā - no pulksten 14 līdz 16.30.

Korens apstiprināja, ka tiesas spriedumu viņi saņēmuši ap pulksten 16.30, līdz ar to viņi nav paspējuši Rīgas domē atsaukt iepriekš pieteikto pasākumu.

Lēmuma par pasākuma atsaukšanu pieņemts tādēļ, ka biedrību neapmierināja ne domes piedāvātā norises vieta, "kas viņus diskreditē", ne piedāvājums pārcelt sapulces norises laiku, nedz arī aizliegums izmantot skaļruņus. Korens norādīja, ka nepārkāpjot likumā noteiktos kritērijus, apsver iespēju protesta pasākumu noorganizēt kādā citā dienā.